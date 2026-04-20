Arguiñano, sobre la receta de cabeza de lomo asada con hortalizas: "Vais a hacer esto en casa y querrán que montes un restaurante"

Puedes guardar la carne que sobre en filetes y, en el momento de comerla, caliéntala en una plancha o en una sartén.

Una vez fuera del horno, deja descansar la carne unos 10 minutos antes de trocearla. Esto permite que los jugos se redistribuyan por toda la pieza y no se escapen al filetear.

Ingredientes, para 6-8 personas

1 cabeza de lomo (2.300 g aprox.)

24-30 tirabeques

1 cebolla

3 zanahorias

2 pimientos verdes

3 dientes de ajo

250 ml de vino de Jerez

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Pimienta negra

1 cucharadita de pimentón dulce

1 cucharadita de mostaza en grano

1 cucharadita de orégano

Perejil

Ingredientes Cabeza de lomo asada con hortalizas | antena3.com

Elaboración

Para el majado, pela y pica un diente de ajo y ponlo en un mortero. Sazona y maja hasta que quede molido. Agrega la mostaza, el orégano y el pimentón. Vierte 1-2 cucharadas de aceite y mezcla.

Salpimienta la cabeza de lomo y, con las manos limpias, úntala con el majado por todos lados. Pon la pieza en una bandeja de horno. Hornea (con el horno precalentado) a 200ºC durante 10 minutos, para que se selle bien.

Úntala con el majado por todos lados | antena3.com

Mientras tanto, pela y pica de tamaño similar la cebolla, las zanahorias, dos dientes de ajo y el pimiento verde. Distribuye las hortalizas encima y alrededor de la carne. Vierte el vino, baja la temperatura del horno a 170ºC y hornea durante 1 hora y 15 minutos. Vigila la carne de vez en cuando y, si se seca, añade agua. A mitad de cocción, puedes darle la vuelta a la pieza.

Distribuye las hortalizas encima y alrededor de la carne | antena3.com

Cuando la carne esté a punto (crujiente por fuera y tierna por dentro), retírala a una fuente y deja que repose. Pasa las verduras con el jugo al vaso americano. Tritura hasta que quede una salsa fina. Resérvala caliente.

Calienta 1-2 cucharadas de aceite en una sartén. Retira las hebras laterales de los tirabeques, introdúcelos en la sartén, sazona y saltéalos a fuego moderado durante 3-4 minutos, para mantener su textura al dente.

Introduce los tirabeques en la sartén | antena3.com

Corta la carne en filetes (un poco gruesos) y sirve 2 en cada plato. Acompaña con la salsa y los tirabeques. Decora el plato con una hojita de perejil.