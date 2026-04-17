Receta de rape a la gallega con guisantes, de Karlos Arguiñano: un plato rico, equilibrado y saludable

El rape a la gallega con guisantes es un plato que, además de estar buenísimo, tiene un perfil nutricional muy interesante.

Es una combinación muy equilibrada que aporta energía limpia, nutrientes esenciales y beneficios claros para el bienestar general.

La ajada es el alma de este plato. Dora los ajos laminados a fuego lento para que se confiten sin quemarse.

Ingredientes, para 4 personas

2 colas de rape (1 kg aprox.)

4 patatas

100 g de guisantes (desgranados)

3 dientes de ajo

10 ml de vinagre

Aceite de oliva virgen extra

Sal

1 cucharada de pimentón

Perejil

Ingredientes Rape a la gallega con guisantes | antena3.com

Elaboración

Calienta abundante agua con sal en una tartera (cazuela amplia y baja). Pela las patatas y córtalas en rodajas de medio centímetro de grosor aproximadamente. Cuando el agua empiece a hervir, introdúcelas y deja que se cocinen durante 5 minutos. Pela los guisantes y añádelos. Cocina durante 5 minutos más, hasta que los guisantes estén tiernos.

Pela los guisantes y añádelos | antena3.com

Corta el rape en rodajas (necesitarás 12 rodajas). Sazona el pescado e introdúcelo en la cazuela. Tapa y cocina durante 5 minutos más. Con una espumadera, saca el rape a una fuente y los guisantes con las patatas a otra. Cuela el caldo y resérvalo para otra ocasión.

Sazona el pescado e introdúcelo en la cazuela | antena3.com

Para la ajada, calienta unos 100 ml de aceite en una sartén. Pela los dientes de ajo, lamínalos y sofríelos. Cuando se doren, retira la sartén del fuego y agrega el pimentón y el vinagre. Menea la sartén para que ligue.

Cuando se doren, retira la sartén del fuego y agrega el pimentón y el vinagre | antena3.com

Sirve en cada plato una ración de patatas con guisantes y 3 rodajas de rape. Reparte la ajada por encima y decora con perejil.