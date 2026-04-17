Para 4 personas
Receta de rape a la gallega con guisantes, de Karlos Arguiñano: un plato rico, equilibrado y saludable
Karlos Arguiñano ha elaborado esta deliciosa cazuela de rape a la gallega con guisantes de la forma más sencilla. Te encantará por su sabor, por la energía que aporta y su valor nutricional. Una receta para cuidarte sin esfuerzo.
Publicidad
El rape a la gallega con guisantes es un plato que, además de estar buenísimo, tiene un perfil nutricional muy interesante.
Es una combinación muy equilibrada que aporta energía limpia, nutrientes esenciales y beneficios claros para el bienestar general.
La ajada es el alma de este plato. Dora los ajos laminados a fuego lento para que se confiten sin quemarse.
Ingredientes, para 4 personas
- 2 colas de rape (1 kg aprox.)
- 4 patatas
- 100 g de guisantes (desgranados)
- 3 dientes de ajo
- 10 ml de vinagre
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- 1 cucharada de pimentón
- Perejil
Elaboración
Calienta abundante agua con sal en una tartera (cazuela amplia y baja). Pela las patatas y córtalas en rodajas de medio centímetro de grosor aproximadamente. Cuando el agua empiece a hervir, introdúcelas y deja que se cocinen durante 5 minutos. Pela los guisantes y añádelos. Cocina durante 5 minutos más, hasta que los guisantes estén tiernos.
Corta el rape en rodajas (necesitarás 12 rodajas). Sazona el pescado e introdúcelo en la cazuela. Tapa y cocina durante 5 minutos más. Con una espumadera, saca el rape a una fuente y los guisantes con las patatas a otra. Cuela el caldo y resérvalo para otra ocasión.
Para la ajada, calienta unos 100 ml de aceite en una sartén. Pela los dientes de ajo, lamínalos y sofríelos. Cuando se doren, retira la sartén del fuego y agrega el pimentón y el vinagre. Menea la sartén para que ligue.
Sirve en cada plato una ración de patatas con guisantes y 3 rodajas de rape. Reparte la ajada por encima y decora con perejil.
Publicidad