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Receta de rape a la gallega con guisantes, de Karlos Arguiñano: un plato rico, equilibrado y saludable

Karlos Arguiñano ha elaborado esta deliciosa cazuela de rape a la gallega con guisantes de la forma más sencilla. Te encantará por su sabor, por la energía que aporta y su valor nutricional. Una receta para cuidarte sin esfuerzo.

Receta de rape a la gallega con guisantes, de Karlos Arguiñano: un plato rico, equilibrado y saludable

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El rape a la gallega con guisantes es un plato que, además de estar buenísimo, tiene un perfil nutricional muy interesante.

Es una combinación muy equilibrada que aporta energía limpia, nutrientes esenciales y beneficios claros para el bienestar general.

La ajada es el alma de este plato. Dora los ajos laminados a fuego lento para que se confiten sin quemarse.

Ingredientes, para 4 personas

  • 2 colas de rape (1 kg aprox.)
  • 4 patatas
  • 100 g de guisantes (desgranados)
  • 3 dientes de ajo
  • 10 ml de vinagre
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • 1 cucharada de pimentón
  • Perejil
Ingredientes Rape a la gallega con guisantes
Ingredientes Rape a la gallega con guisantes | antena3.com

Elaboración

Calienta abundante agua con sal en una tartera (cazuela amplia y baja). Pela las patatas y córtalas en rodajas de medio centímetro de grosor aproximadamente. Cuando el agua empiece a hervir, introdúcelas y deja que se cocinen durante 5 minutos. Pela los guisantes y añádelos. Cocina durante 5 minutos más, hasta que los guisantes estén tiernos.

Pela los guisantes y añádelos
Pela los guisantes y añádelos | antena3.com

Corta el rape en rodajas (necesitarás 12 rodajas). Sazona el pescado e introdúcelo en la cazuela. Tapa y cocina durante 5 minutos más. Con una espumadera, saca el rape a una fuente y los guisantes con las patatas a otra. Cuela el caldo y resérvalo para otra ocasión.

Sazona el pescado e introdúcelo en la cazuela
Sazona el pescado e introdúcelo en la cazuela | antena3.com

Para la ajada, calienta unos 100 ml de aceite en una sartén. Pela los dientes de ajo, lamínalos y sofríelos. Cuando se doren, retira la sartén del fuego y agrega el pimentón y el vinagre. Menea la sartén para que ligue.

Cuando se doren, retira la sartén del fuego y agrega el pimentón y el vinagre
Cuando se doren, retira la sartén del fuego y agrega el pimentón y el vinagre | antena3.com

Sirve en cada plato una ración de patatas con guisantes y 3 rodajas de rape. Reparte la ajada por encima y decora con perejil.

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