El truco de Karlos Arguiñano para marinar el salmón evitando riesgos

Cuando hablamos de salud, toda precaución es poca. Karlos Arguiñano lo sabe y por eso nos ha dejado un consejo muy importante a la hora de cocinar el salmón.

El salmón marinado es un pescado crudo que se prepara con la sal, pero no está cocinado. Por eso, antes de este paso hay que asegurarse de evitar riesgos innecesarios.

Aquí te dejamos el vídeo con todo lo que tienes que saber a la hora de marinar salmón. ¡No te lo pierdas y cuida tu salud alimenticia!

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