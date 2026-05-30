Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

¡Cuidado con el pescado crudo!

El truco de Karlos Arguiñano para marinar el salmón evitando riesgos

El salmón marinado es muy parecido al ahumado, pero ten en cuenta que es un pescado crudo y hay que tener mucho cuidado a la hora de consumirlo.

El truco de Karlos Arguiñano para marinar el salmón evitando riesgos

Publicidad

Cuando hablamos de salud, toda precaución es poca. Karlos Arguiñano lo sabe y por eso nos ha dejado un consejo muy importante a la hora de cocinar el salmón.

El salmón marinado es un pescado crudo que se prepara con la sal, pero no está cocinado. Por eso, antes de este paso hay que asegurarse de evitar riesgos innecesarios.

Aquí te dejamos el vídeo con todo lo que tienes que saber a la hora de marinar salmón. ¡No te lo pierdas y cuida tu salud alimenticia!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Arguiñano: cómo preparar crepes caseros que no se pegan

Arguiñano: cómo preparar crepes caseros que no se pegan

Antena 3» Programas» Cocina abierta de Karlos Arguiñano» Los trucos de Arguiñano

Publicidad

Programas

El truco de Karlos Arguiñano para marinar el salmón evitando riesgos

El truco de Karlos Arguiñano para marinar el salmón evitando riesgos

Anabel Pantoja

El caso de la hija de Anabel Pantoja da un giro un año después: de sus diferentes versiones al señalamiento de David Rodríguez

Así hemos vivido la séptima gala de Tu cara me suena en directo: sorpresas, emoción y mucha nostalgia

Así hemos vivido la séptima gala de Tu cara me suena: una gala redonda cargada de emoción y nostalgia

Pulsador Tu cara me suena
Gala 7 | Pulsador

Jesulín imitará a una mujer la próxima semana: descubre todos los retos de la octava gala de Tu cara me suena

La clasificación se aprieta: J Kbello recupera el liderazgo tras la séptima gala de Tu cara me suena
Gala 7 | Clasificación

La clasificación se aprieta: J Kbello recupera el liderazgo tras la séptima gala de Tu cara me suena

Crónica
Crónica

Martín Savi destaca en una emocionante gala que confirma que todo puede pasar en esta edición

Los primeros puestos de la clasificación de Tu cara me suena se aprietan más que nunca a la vez que el argentino consigue su primera victoria de la edición.

Martín Savi gana la séptima gala de Tu cara me suena como Adele
Gala 7 | Ganador

Martín Savi gana la séptima gala de Tu cara me suena como Adele

El argentino consigue su primera victoria de la edición de Tu cara me suena gracias a conseguir la máxima puntuación posible del público y del jurado.

Un enérgico Pablo Rivero debuta en Tu cara me suena con ‘Girls & boys’ de Blur

Un enérgico Pablo Rivero debuta en Tu cara me suena con ‘Girls & boys’ de Blur

09_Cristina

El gallego vuelve a Tu cara me suena: Cristina Castaño emociona cantando ‘Lela’ de Dulce Pontes

¡Más clásica que nunca! Paula Koops sorprende como Carmen Sevilla en ‘Tu cara me suena’

¡Más clásica que nunca! Paula Koops sorprende como Carmen Sevilla en Tu cara me suena

Publicidad