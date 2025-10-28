Para 4 personas
Karlos Arguiñano elabora puerros a la carbonara: "Una receta muy bonita, rica y fácil de hacer"
A tope de sabor, con ese toque especial que le otorga la carbonara, así es esta maravillosa receta que ha elaborado Karlos Arguiñano.
El horneado potencia el dulzor de los puerros. Si os gusta que los puerros queden muy blandos, os recomiendo cocerlos durante 5 minutos antes de hornearlos.
Ingredientes, para 4 personas
- 8 puerros
- 4 yemas de huevo
- 125 g de panceta (fresca o ahumada)
- 100 g de queso parmesano en polvo
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Pimienta negra
- Perejil
Elaboración
Limpia los puerros, retirándoles la parte inferior, la superior y 2-3 capas de hojas. Enjuágalos, córtalos en trozos de 5 cm y colócalos en una fuente apta para el horno. Riégalos con un par de cucharadas de aceite y sazónalos. Hornéalos a 180º durante 25 minutos.
Calienta una sartén sin aceite. Corta la panceta en tiras, introdúcelas en la sartén y dóralas bien hasta que queden crujientes. Resérvalas.
Mezcla en un bol las yemas y el queso parmesano. Vierte 1 cucharada de agua y mezcla bien. Agrega la panceta. Muele encima un poco de pimienta negra molida y vuelve a mezclar los ingredientes.
Saca los puerros del horno, repártelos en 4 platos y aderézalos con la salsa carbonara. Muele encima otro poco de pimienta y decóralos con unas hojas de perejil.
