Karlos Arguiñano elabora puerros a la carbonara: "Una receta muy bonita, rica y fácil de hacer"

El horneado potencia el dulzor de los puerros. Si os gusta que los puerros queden muy blandos, os recomiendo cocerlos durante 5 minutos antes de hornearlos.

Ingredientes, para 4 personas

8 puerros

4 yemas de huevo

125 g de panceta (fresca o ahumada)

100 g de queso parmesano en polvo

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Pimienta negra

Perejil

Ingredientes Puerros a la carbonara | antena3.com

Elaboración

Limpia los puerros, retirándoles la parte inferior, la superior y 2-3 capas de hojas. Enjuágalos, córtalos en trozos de 5 cm y colócalos en una fuente apta para el horno. Riégalos con un par de cucharadas de aceite y sazónalos. Hornéalos a 180º durante 25 minutos.

Riégalos con un par de cucharadas de aceite y sazónalos | antena3.com

Calienta una sartén sin aceite. Corta la panceta en tiras, introdúcelas en la sartén y dóralas bien hasta que queden crujientes. Resérvalas.

Corta la panceta en tiras, introdúcelas en la sartén | antena3.com

Mezcla en un bol las yemas y el queso parmesano. Vierte 1 cucharada de agua y mezcla bien. Agrega la panceta. Muele encima un poco de pimienta negra molida y vuelve a mezclar los ingredientes.

Agrega la panceta | antena3.com

Saca los puerros del horno, repártelos en 4 platos y aderézalos con la salsa carbonara. Muele encima otro poco de pimienta y decóralos con unas hojas de perejil.