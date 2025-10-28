Antena 3 LogoAntena3
Para 4 personas

Karlos Arguiñano elabora puerros a la carbonara: "Una receta muy bonita, rica y fácil de hacer"

A tope de sabor, con ese toque especial que le otorga la carbonara, así es esta maravillosa receta que ha elaborado Karlos Arguiñano.

Karlos Arguiñano elabora puerros a la carbonara: "Una receta muy bonita, rica y fácil de hacer"

El horneado potencia el dulzor de los puerros. Si os gusta que los puerros queden muy blandos, os recomiendo cocerlos durante 5 minutos antes de hornearlos.

Ingredientes, para 4 personas

  • 8 puerros
  • 4 yemas de huevo
  • 125 g de panceta (fresca o ahumada)
  • 100 g de queso parmesano en polvo
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Pimienta negra
  • Perejil
Elaboración

Limpia los puerros, retirándoles la parte inferior, la superior y 2-3 capas de hojas. Enjuágalos, córtalos en trozos de 5 cm y colócalos en una fuente apta para el horno. Riégalos con un par de cucharadas de aceite y sazónalos. Hornéalos a 180º durante 25 minutos.

Calienta una sartén sin aceite. Corta la panceta en tiras, introdúcelas en la sartén y dóralas bien hasta que queden crujientes. Resérvalas.

Mezcla en un bol las yemas y el queso parmesano. Vierte 1 cucharada de agua y mezcla bien. Agrega la panceta. Muele encima un poco de pimienta negra molida y vuelve a mezclar los ingredientes.

Saca los puerros del horno, repártelos en 4 platos y aderézalos con la salsa carbonara. Muele encima otro poco de pimienta y decóralos con unas hojas de perejil.

Programas

