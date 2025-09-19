Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Para 4 personas

Puntalette cremoso de mejillones, una receta original con sabor a mar de Joseba Arguiñano

Joseba Arguiñano nos ha sorprendido con esta receta con sabor a mar, increíblemente original, de puntalette cremoso de mejillones.

Puntalette cremoso de mejillones, de Joseba Arguiñano

Publicidad

La sorprendente receta de Joseba Arguiñano combina una pasta original con el sabor a mar que le aportan los mejillones. Lo hace además con un toque cremoso e inigualable.

Ingredientes, para 4 personas

  • 350 g de pasta puntalette
  • 1,5 K de mejillones
  • 1 cebolla
  • 2 dientes de ajo
  • 125 ml de txakoli
  • 60 ml de salsa de tomate
  • ½ l de caldo de pescado
  • 80 g de mantequilla
  • 1 yema de huevo
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Pimienta
  • 1 cayena
  • 12 hojas de cebollino
  • Perejil
Ingredientes Puntalette cremoso de mejillones
Ingredientes Puntalette cremoso de mejillones | antena3.com

Elaboración

Calienta una cazuela, introduce los mejillones y viérteles el txakoli encima. Tapa y cocínalos hasta que se abran. Saca los mejillones a una fuente, retírales las conchas y resérvalos. Cuela el caldo resultante de abrir los mejillones y resérvalo.

Tapa y cocínalos hasta que se abran
Tapa y cocínalos hasta que se abran | antena3.com

Calienta una tartera (cazuela amplia y baja) con 3-4 cucharadas de aceite. Pela la cebolla, córtala en daditos e introdúcela en la tartera. Pela los dientes de ajo, pícalos finamente e incorpóralos a la tartera. Pica la cayena finamente y agrégala. Sazona y rehoga las hortalizas a fuego medio-alto durante 8-10 minutos.

Añadir la salsa de tomate y la pasta, y mezcla bien. Vierte el caldo reservado anteriormente y el caldo de pescado (en 3 tandas) y cocina la pasta (removiéndola de vez en cuando) a fuego medio durante 7 minutos.

Vierte el caldo reservado anteriormente
Vierte el caldo reservado anteriormente | antena3.com

Añade la yema de huevo y remuévela bien antes de que cuaje. Incorpora la mantequilla, apaga el fuego y remueve la pasta hasta que quede bien mantecada. Salpimienta los puntalette, incorpora los mejillones y remueve la cazuela.

Incorpora la mantequilla
Incorpora la mantequilla | antena3.com

Reparte la pasta con los mejillones en 4 platos. Pica las hojas de cebollino finamente y espolvoréalos. Decora los platos con unas hojas de perejil.

Consejo

Para hacer la receta de hoy hemos utilizado txakoli, pero podéis sustituirlo por cualquier otro vino blanco que sea de vuestro agrado.

Antena 3» Programas» Cocina abierta de Karlos Arguiñano» Recetas hoy de Arguiñano» Pastas

Publicidad

Programas

Puntalette cremoso de mejillones, de Joseba Arguiñano

Puntalette cremoso de mejillones, una receta original con sabor a mar de Joseba Arguiñano

Inteligencia Artificial, enfermedades a 20 años

La Inteligencia Aartificial que predice tus enfermedades 20 años antes, beneficios e inconvenientes: "Los datos son muy personales"

La hija de Maragall.

Cristina Maragall, hija de Pascual Maragall: "Lo que más me duele es ver imágenes de mi padre de hace años"

Mojarra a la andaluza, de Arguiñano: "Una vez hecha la fritada, solo son 10 minutos en el horno"
Para 4 personas

Mojarra a la andaluza, de Arguiñano: "Una vez hecha la fritada, solo son 10 minutos en el horno"

Rifirrafe Elisa Beni y Afra Blanco.
Debate en plató

Alta tensión entre Afra Blanco y Elisa Beni por la postura del Gobierno ante Israel: "¿Entonces la bandera de Ucrania se podía usar y la de Palestina no?"

Charo, pensionista
Pensiones

Charo, la jubilada que defiende el derecho a pensiones altas: "Lo que pido es vivir un presente digno, he trabajado para eso"

Charo es una pensionista de 79 años que ha provocado muchísima polémica con sus declaraciones sobre las pensiones. Ella cobra su pensión e ingresa además la pensión de viudedad pero aún considera que con esas cantidades pírricas y es imposible cubrir sus necesidades.

Coaches cantan 'Love today'
A las 22:00h

Esta noche, gran estreno de La Voz: los coaches sorprenden con ‘Love today’ de Mika

El programa arranca esta noche con una gala llena de emoción, espectáculo y la esperada actuación conjunta de los coaches. ¡Así arranca la nueva temporada de La Voz!

aritz mañana

"Habitaciones por 900 euros": Aritz exige al gobierno una solución con límites

Joan Guirado

La legislatura solo puede continuar de una manera, según Joan Guirado: "Con respiración asistida"

El consejo de Luz Casal para saber si una canción es buena: “Enséñala a tu enemigo”

El consejo de Luz Casal para saber si una canción es buena: “Enséñala a tu enemigo”

Publicidad