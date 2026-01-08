Fideuá del senyoret, un plato completo, saludable y fácil de elaborar de Karlos Arguiñano

Aprovecha las cabezas y cáscaras de las gambas para hacer un buen caldo para esta receta.

Ingredientes, para 4 personas

500 g de fideos gruesos

300 g de gambas peladas

1 calamar limpio (300 g)

125 ml de Salsa de tomate

40 g de tomate concentrado

1 cebolla

1 pimento verde

¼ pimiento rojo

2 dientes de ajo

1 l de caldo de pescado

Sal

Pimenta

Aceite de oliva virgen extra

Perejil

Para la mahonesa

1 diente de ajo

1 huevo

150 ml de Aceite de oliva suave

Sal

Elaboración

En una placa de horno extiende el fideo y tuéstalo a 170º, durante 10-12 removiéndolo de vez en cuando.

Calienta 4-5 cucharadas de aceite en una tartera. Sazona las gambas, corta los calamares en aros y saltea todo brevemente. Retíralos a una fuente y resérvalos.

Pica la cebolla, el pimiento verde, el pimiento rojo pelado y los dientes de ajo, incorpora todo a la tartera donde hemos rehogado las gambas y los calamares.

Cocina las verduras durante 10-12 minutos, hasta que estén bien pochadas.

Añade la salsa de tomate, el tomate concentrado y mezcla bien.

Agrega los fideos tostados y el caldo a la tartera, sazona y cocina todo durante 12 minutos.

Agrega las gambas y los calamares, tapa la tartera y sigue cocinado 1 minuto mas.

Para la mahonesa, casca el huevo y ponlo en un vaso batidor. Añade el aceite, el ajo picado una pizca de sal. Tritura los ingredientes con una batidora eléctrica hasta que emulsionen.

Reparte la fideuá en 4 platos, espolvorea con perejil picado y acompáñalos con un poco de mahonesa de ajo. Decóralos con unas hojas de perejil.