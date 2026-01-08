Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Para 4 personas

Fideuá del senyoret, un plato completo, saludable y fácil de elaborar de Karlos Arguiñano

La fideuá del senyoret es una versión deliciosa y muy mediterránea de este clásico plato de fideos. Karlos Arguiñano lo ha elaborado de la forma más sencilla para que puedas disfrutar cocinando en casa.

Fideuá del senyoret

Publicidad

Aprovecha las cabezas y cáscaras de las gambas para hacer un buen caldo para esta receta.

Ingredientes, para 4 personas

  • 500 g de fideos gruesos
  • 300 g de gambas peladas
  • 1 calamar limpio (300 g)
  • 125 ml de Salsa de tomate
  • 40 g de tomate concentrado
  • 1 cebolla
  • 1 pimento verde
  • ¼ pimiento rojo
  • 2 dientes de ajo
  • 1 l de caldo de pescado
  • Sal
  • Pimenta
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Perejil
Ingredientes Fideuá del senyoret
Ingredientes Fideuá del senyoret | antena3.com

Para la mahonesa

  • 1 diente de ajo
  • 1 huevo
  • 150 ml de Aceite de oliva suave
  • Sal
Ingredientes para la mahonesa de ajo
Ingredientes para la mahonesa de ajo | antena3.com

Elaboración

En una placa de horno extiende el fideo y tuéstalo a 170º, durante 10-12 removiéndolo de vez en cuando.

Calienta 4-5 cucharadas de aceite en una tartera. Sazona las gambas, corta los calamares en aros y saltea todo brevemente. Retíralos a una fuente y resérvalos.

Sazona las gambas, corta los calamares en aros y saltea todo brevemente
Sazona las gambas, corta los calamares en aros y saltea todo brevemente | antena3.com

Pica la cebolla, el pimiento verde, el pimiento rojo pelado y los dientes de ajo, incorpora todo a la tartera donde hemos rehogado las gambas y los calamares.

Cocina las verduras durante 10-12 minutos, hasta que estén bien pochadas.

Cocina las verduras
Cocina las verduras | antena3.com

Añade la salsa de tomate, el tomate concentrado y mezcla bien.

Agrega los fideos tostados y el caldo a la tartera, sazona y cocina todo durante 12 minutos.

Agrega las gambas y los calamares, tapa la tartera y sigue cocinado 1 minuto mas.

Agrega los fideos tostados y el caldo a la tartera
Agrega los fideos tostados y el caldo a la tartera | antena3.com

Para la mahonesa, casca el huevo y ponlo en un vaso batidor. Añade el aceite, el ajo picado una pizca de sal. Tritura los ingredientes con una batidora eléctrica hasta que emulsionen.

Reparte la fideuá en 4 platos, espolvorea con perejil picado y acompáñalos con un poco de mahonesa de ajo. Decóralos con unas hojas de perejil.

Antena 3» Programas» Cocina abierta de Karlos Arguiñano» Recetas hoy de Arguiñano» Pastas

Publicidad

Programas

Pánico en el coche.

El momento de terror de dos mujeres cuando un hombre se sube al capó de su coche en Sevilla: "Tenía una actitud sexual"

Izaskun gana 3.000 euros más en la final: “Lo has hecho muy bien”

Izaskun gana 3.000 euros más en la final: “Lo has hecho muy bien”

Salva los 725 euros por los pelos: “Porque el RuleVar ha dicho que es buena”

Salva los 725 euros por los pelos: “Porque el RuleVar ha dicho que es buena”

cebo
A partir de las 17:00h

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Los Chunguitos, que vuelven para celebrar sus 51 años de historia

Espejo Público
Europa Vs. EEUU

La tensión entre Felisuco e Iñako Díaz- Guerra a cuenta de las amenazas de Donald Trump: "Su mayor interés es reventar la Unión Europea"

Esta concursante gana 1.100 euros ¡en una tirada!: “Izaskun a la primera, zasca”
MEJORES MOMENTOS | 8 DE ENERO

Esta concursante gana 1.100 euros ¡en una tirada!: “Izaskun a la primera, zasca”

Un gran marcador para Izaskun que ha sabido aprovechar todos los gajos acumulados.

Un panel para asegurar 625 euros “Me lo puede robar ella”
MEJORES MOMENTOS | 8 DE ENERO

Un panel para asegurar 625 euros “Me lo puede robar ella”

Sergio ha completado un panel en el que ha dudado si continuar tirando, pero la amenaza del comodín de su compañera ha hecho que fuese a lo seguro.

Un español afincado en Groenlandia.

Ramón, español viviendo en Groenlandia, cuenta cómo viven la amenaza americana: "Sentimos mucho temor e incredulidad"

Fran Rivera en Espejo Público.

Carles Mulet, ex senador de las Cortes Valencianas, carga contra Fran Rivera: "En España hay gente que hace apología de delitos sin repercusión"

Manzanas asadas con natillas: receta exprés de Karlos Arguiñano

Manzanas asadas con natillas: receta exprés de Karlos Arguiñano

Publicidad