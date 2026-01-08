Para 4 personas
Fideuá del senyoret, un plato completo, saludable y fácil de elaborar de Karlos Arguiñano
La fideuá del senyoret es una versión deliciosa y muy mediterránea de este clásico plato de fideos. Karlos Arguiñano lo ha elaborado de la forma más sencilla para que puedas disfrutar cocinando en casa.
Aprovecha las cabezas y cáscaras de las gambas para hacer un buen caldo para esta receta.
Ingredientes, para 4 personas
- 500 g de fideos gruesos
- 300 g de gambas peladas
- 1 calamar limpio (300 g)
- 125 ml de Salsa de tomate
- 40 g de tomate concentrado
- 1 cebolla
- 1 pimento verde
- ¼ pimiento rojo
- 2 dientes de ajo
- 1 l de caldo de pescado
- Sal
- Pimenta
- Aceite de oliva virgen extra
- Perejil
Para la mahonesa
- 1 diente de ajo
- 1 huevo
- 150 ml de Aceite de oliva suave
- Sal
Elaboración
En una placa de horno extiende el fideo y tuéstalo a 170º, durante 10-12 removiéndolo de vez en cuando.
Calienta 4-5 cucharadas de aceite en una tartera. Sazona las gambas, corta los calamares en aros y saltea todo brevemente. Retíralos a una fuente y resérvalos.
Pica la cebolla, el pimiento verde, el pimiento rojo pelado y los dientes de ajo, incorpora todo a la tartera donde hemos rehogado las gambas y los calamares.
Cocina las verduras durante 10-12 minutos, hasta que estén bien pochadas.
Añade la salsa de tomate, el tomate concentrado y mezcla bien.
Agrega los fideos tostados y el caldo a la tartera, sazona y cocina todo durante 12 minutos.
Agrega las gambas y los calamares, tapa la tartera y sigue cocinado 1 minuto mas.
Para la mahonesa, casca el huevo y ponlo en un vaso batidor. Añade el aceite, el ajo picado una pizca de sal. Tritura los ingredientes con una batidora eléctrica hasta que emulsionen.
Reparte la fideuá en 4 platos, espolvorea con perejil picado y acompáñalos con un poco de mahonesa de ajo. Decóralos con unas hojas de perejil.
