Macarrones con chorizo gratinados, de Joseba Arguiñano: una receta clásica con una bechamel enriquecida

Vigila constantemente el gratinado de los macarrones. El paso de dorado a quemado ocurre de un momento a otro.

Ingredientes, para 4 personas

400 g de macarrones

250 g de chorizo curado

50 g de paté de trufa

600 ml de leche

55 g de mantequilla

55 g de harina

1 pizca de nuez moscada

300 g de queso rallado

Sal

Perejil

Ingredientes Macarrones con chorizo gratinados | antena3.com

Elaboración

Para hacer la bechamel, funde la mantequilla en una cazuela amplia. Incorpora la harina y rehógala un poco. Vierte la leche poco a poco mientras remueves enérgicamente. Sazona y cocina la bechamel a fuego suave durante 10-12 minutos, hasta conseguir la textura deseada. Incorpora el paté y la nuez moscada y remueve para que se integren bien. Reserva.

Incorpora el paté y la nuez moscada | antena3.com

Pon abundante agua con una pizca de sal en una cazuela grande. Cuando empiece a hervir, introduce la pasta y deja que se cocine durante el tiempo que indique en el paquete. Escurre y resérvala.

Cuando empiece a hervir, introduce la pasta | antena3.com

Corta el chorizo en trozos pequeños y sofríelo en una sartén sin aceite. Introduce los macarrones y mezcla bien.

Corta el chorizo en trozos pequeños y sofríelo en una sartén sin aceite | antena3.com

Pon los macarrones con chorizo en una fuente apta para el horno. Cubre con la bechamel y espolvorea el queso rallado por encima. Gratina (con el horno precalentado) durante 5 minutos aproximadamente, hasta que se dore. Deja atemperar y sirve.