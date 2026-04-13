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Macarrones con chorizo gratinados, de Joseba Arguiñano: una receta clásica con una bechamel enriquecida

Una receta maravillosa que gusta a todo el mundo, así son los macarrones con chorizo gratinados que ha elaborado Joseba Arguiñano. Fácil, con ingredientes sencillos, deliciosa y muy saciante.

Macarrones con chorizo gratinados

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Vigila constantemente el gratinado de los macarrones. El paso de dorado a quemado ocurre de un momento a otro.

Ingredientes, para 4 personas

  • 400 g de macarrones
  • 250 g de chorizo curado
  • 50 g de paté de trufa
  • 600 ml de leche
  • 55 g de mantequilla
  • 55 g de harina
  • 1 pizca de nuez moscada
  • 300 g de queso rallado
  • Sal
  • Perejil
Ingredientes Macarrones con chorizo gratinados
Ingredientes Macarrones con chorizo gratinados | antena3.com

Elaboración

Para hacer la bechamel, funde la mantequilla en una cazuela amplia. Incorpora la harina y rehógala un poco. Vierte la leche poco a poco mientras remueves enérgicamente. Sazona y cocina la bechamel a fuego suave durante 10-12 minutos, hasta conseguir la textura deseada. Incorpora el paté y la nuez moscada y remueve para que se integren bien. Reserva.

Incorpora el paté y la nuez moscada
Incorpora el paté y la nuez moscada | antena3.com

Pon abundante agua con una pizca de sal en una cazuela grande. Cuando empiece a hervir, introduce la pasta y deja que se cocine durante el tiempo que indique en el paquete. Escurre y resérvala.

Cuando empiece a hervir, introduce la pasta
Cuando empiece a hervir, introduce la pasta | antena3.com

Corta el chorizo en trozos pequeños y sofríelo en una sartén sin aceite. Introduce los macarrones y mezcla bien.

Corta el chorizo en trozos pequeños y sofríelo en una sartén sin aceite
Corta el chorizo en trozos pequeños y sofríelo en una sartén sin aceite | antena3.com

Pon los macarrones con chorizo en una fuente apta para el horno. Cubre con la bechamel y espolvorea el queso rallado por encima. Gratina (con el horno precalentado) durante 5 minutos aproximadamente, hasta que se dore. Deja atemperar y sirve.

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