Para 4 perosnas
Macarrones con chorizo gratinados, de Joseba Arguiñano: una receta clásica con una bechamel enriquecida
Una receta maravillosa que gusta a todo el mundo, así son los macarrones con chorizo gratinados que ha elaborado Joseba Arguiñano. Fácil, con ingredientes sencillos, deliciosa y muy saciante.
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Vigila constantemente el gratinado de los macarrones. El paso de dorado a quemado ocurre de un momento a otro.
Ingredientes, para 4 personas
- 400 g de macarrones
- 250 g de chorizo curado
- 50 g de paté de trufa
- 600 ml de leche
- 55 g de mantequilla
- 55 g de harina
- 1 pizca de nuez moscada
- 300 g de queso rallado
- Sal
- Perejil
Elaboración
Para hacer la bechamel, funde la mantequilla en una cazuela amplia. Incorpora la harina y rehógala un poco. Vierte la leche poco a poco mientras remueves enérgicamente. Sazona y cocina la bechamel a fuego suave durante 10-12 minutos, hasta conseguir la textura deseada. Incorpora el paté y la nuez moscada y remueve para que se integren bien. Reserva.
Pon abundante agua con una pizca de sal en una cazuela grande. Cuando empiece a hervir, introduce la pasta y deja que se cocine durante el tiempo que indique en el paquete. Escurre y resérvala.
Corta el chorizo en trozos pequeños y sofríelo en una sartén sin aceite. Introduce los macarrones y mezcla bien.
Pon los macarrones con chorizo en una fuente apta para el horno. Cubre con la bechamel y espolvorea el queso rallado por encima. Gratina (con el horno precalentado) durante 5 minutos aproximadamente, hasta que se dore. Deja atemperar y sirve.
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