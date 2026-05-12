Receta de orzo marinera con pulpo, de Arguiñano: una forma deliciosa de cuidar tu cuerpo sin renunciar al sabor

La mezcla de proteínas del pulpo, carbohidratos del orzo y los compuestos antioxidantes de la salsa crea una comida que favorece la recuperación muscular, el buen funcionamiento del metabolismo y el bienestar general. Una forma deliciosa de cuidar tu cuerpo sin renunciar al sabor.

El orzo se puede cocer en caldo o agua hirviendo con sal de modo similar a la pasta tradicional. También se puede tostar antes de añadir líquido para un sabor más intenso.

Ingredientes, para 4 personas

400 g de orzo (pasta)

4 patas de pulpo (cocidas)

1 cebolleta

4 chalotas

1 puerro

2 pimientos verdes

1 zanahoria

3 dientes de ajo

2 cucharadas de pimiento choricero

1 l de caldo de marisco para paella

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Perejil

Ingredientes Orzo marinera con pulpo | antena3.com

Elaboración

Calienta 3-4 cucharadas de aceite en una tartera (cazuela amplia y baja). Pela y pica las chalotas y la cebolleta e introdúcelas en la cazuela. Corta el resto de las hortalizas: pela y corta el puerro en medias lunas, retira el rabo y las semillas de los pimientos y pícalos, pela y corta la zanahoria en medias lunas, pela y pica los ajos. Cuando las cebollas empiecen a ablandarse, incorpora el resto de las hortalizas. Sazona y cocina a fuego moderado durante 15-20 minutos.

Sazona y cocina a fuego moderado | antena3.com

Añade la carne de pimiento choricero y rehoga ligeramente.

Incorpora el orzo y mezcla todo. Vierte el caldo (poco a poco) y cocina la pasta removiéndola a menudo durante 7 minutos aproximadamente.

Incorpora el orzo y mezcla todo | antena3.com

Calienta 1-2 cucharadas de aceite en una sartén, introduce las patas de pulpo y cocínalas por los dos lados a fuego medio-fuerte durante 7 minutos aproximadamente. Córtalas en trozos de bocado.

Sirve en los platos el orzo con el pulpo. Decora con perejil.