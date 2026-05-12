Para 4 personas
Receta de orzo marinera con pulpo, de Arguiñano: una forma deliciosa de cuidar tu cuerpo sin renunciar al sabor
El orzo marinera con pulpo que ha elaborado Karlos Arguiñano es una combinación muy interesante que une lo mejor del mar con un toque reconfortante.
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La mezcla de proteínas del pulpo, carbohidratos del orzo y los compuestos antioxidantes de la salsa crea una comida que favorece la recuperación muscular, el buen funcionamiento del metabolismo y el bienestar general. Una forma deliciosa de cuidar tu cuerpo sin renunciar al sabor.
El orzo se puede cocer en caldo o agua hirviendo con sal de modo similar a la pasta tradicional. También se puede tostar antes de añadir líquido para un sabor más intenso.
Ingredientes, para 4 personas
- 400 g de orzo (pasta)
- 4 patas de pulpo (cocidas)
- 1 cebolleta
- 4 chalotas
- 1 puerro
- 2 pimientos verdes
- 1 zanahoria
- 3 dientes de ajo
- 2 cucharadas de pimiento choricero
- 1 l de caldo de marisco para paella
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Perejil
Elaboración
Calienta 3-4 cucharadas de aceite en una tartera (cazuela amplia y baja). Pela y pica las chalotas y la cebolleta e introdúcelas en la cazuela. Corta el resto de las hortalizas: pela y corta el puerro en medias lunas, retira el rabo y las semillas de los pimientos y pícalos, pela y corta la zanahoria en medias lunas, pela y pica los ajos. Cuando las cebollas empiecen a ablandarse, incorpora el resto de las hortalizas. Sazona y cocina a fuego moderado durante 15-20 minutos.
Añade la carne de pimiento choricero y rehoga ligeramente.
Incorpora el orzo y mezcla todo. Vierte el caldo (poco a poco) y cocina la pasta removiéndola a menudo durante 7 minutos aproximadamente.
Calienta 1-2 cucharadas de aceite en una sartén, introduce las patas de pulpo y cocínalas por los dos lados a fuego medio-fuerte durante 7 minutos aproximadamente. Córtalas en trozos de bocado.
Sirve en los platos el orzo con el pulpo. Decora con perejil.
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