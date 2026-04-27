Malfatti de espinacas y ricota: Karlos Arguiñano flipa con este plato "bonito y rico"

Ingredientes, para 4 personas

500 g de espinacas frescas

300 g de ricota

60 g de queso parmesano reggiano

1 huevo

120 g de harina

700 ml de salsa de tomate

8 lonchas de panceta curada

sal

½ cucharadita de nuez moscada

1 cucharadita de orégano seco

hojas de albahaca y perejil para decorar ç

Ingredientes de este malfatti de espinacas y ricota | antena3.com

Elaboración

Lava las espinacas, colócalas en una cazuela con 2-3 cucharadas de agua, sin nada de aceite. Tapa y cuécelas a fuego bajo (en su propio vapor) durante 5 minutos. Escurre toda el agua que hayan soltado y pícalas finamente a cuchillo. Reserva.

Casca un huevo en un bol y bátelo. Incorpora la ricota y mezcla bien. Agrega la harina, el queso parmesano, el orégano y la nuez moscada. Mezcla todo bien. Incorpora las espinacas y sigue mezclando hasta obtener una masa homogénea.

Una vez esté todo bien integrado, mójate las manos con agua, coge pequeñas porciones de masa y haz bolitas. Calienta abundante agua con sal en una cazuela y cuece los malfatti en varias tandas (con cuidado de que no se peguen entre sí) durante 4-6 minutos aproximadamente. Retira con una espumadera y resérvalos.

Corta la panceta en tiras y saltéalas a fuego medio en una sartén sin aceite durante 10 minutos aproximadamente, hasta que estén crujientes y doradas.

Calienta la salsa de tomate y sírvela en el fondo de cada plato. Coloca encima los malfatti (unos 14 por ración). Esparce por encima unos trocitos de panceta crujiente. Decora con unas hojas frescas de albahaca.

Consejo

Si la mezcla para hacer los malfatti está muy húmeda, tendrás que agregar harina al darles la forma, y eso hará que queden duros. Por ello, es interesante secar muy bien los ingredientes.