Lourdes Ornelas desvela que el hijo de Camilo Sesto "se ha recuperado": "Estoy agotada emocionalmente"

El Ayuntamiento de Alcoy (Alicante) inaugura por fin el museo de Camilo Sesto, un espacio dedicado a recordar la obra del cantante y que contará con un escenario para actuaciones. Una apertura que llega tras siete años de espera.

La inauguración del museo ha sido especialmente importante para Lourdes Ornelas, que ha estado implicada desde el primer momento y que ha vivido en primera persona todos los obstáculos con los que se ha encontrado. Algunos de los mayores inconvenientes que ha enfrentado son la rehabilitación del edificio, los problemas burocráticos o el robo de ciertas pertenencias de Camilo Sesto.

"He cooperado en todo lo que he podido, aun con todos los problemas que he tenido", afirma Lourdes Ornelas. Esta ha atravesado una época familiar muy convulsa, lidiando con las adicciones y los problemas de salud del hijo que tuvo con Camilo Sesto, que ingresaba en un centro de desintoxicación a principios del 2026.

Ahora, Lourdes Orneas afirma que, aunque lo ha pasado mal y su hijo aún necesita terminar su proceso de recuperación en la clínica, gran parte del trabajo ya está hecho. "Mi hijo se ha recuperado, pero esto lleva tiempo", señala Lourdes.

La madre de Camilín cree que pronto su hijo podrá visitar el museo de Camilo Sesto, aunque también confiesa que le viene bien que su hijo esté bajo supervisión médica terminando su recuperación. "Estoy agotada emocionalmente porque no ha sido fácil", advierte, "creo que me iré a México un tiempo".

Pese a los años de espera y las polémicas que han acompañado al museo hasta el día de su inauguración, Lourdes Ornelas se ha mostrado muy orgullosa de lo que han conseguido. Camilo Sesto por fin tendrá su homenaje en su tierra natal. ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado!

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