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¿Qué creen los niños que es hacer la digestión?: "Yo estoy en contra de hacerla porque te corta todo el rollo"

Jimeno vuelve al cole para preguntarle a los niños algunas de las grandes cuestiones del mundo actual. Esta vez, la cosa ha ido de ciencia: ¿qué creen ellos que es hacer la digestión?

Niños

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Antonio Jimeno es el encargado de obtener respuestas a nuestras grandes preguntas. Por eso, se va a los colegios de Madrid a buscarlas de las fuentes más sinceras: los niños.

Esta vez, Jimeno ha elegido la ciencia y les ha preguntado qué creen ellos que es hacer la digestión. ¿Por qué sus padres no les dejan bañarse sin hacer la famosa digestión? "Yo creo que es porque la tienes que hacer en un lugar que estés en tierra firme", responde uno de ellos.

Aunque la pregunta no era nada fácil, algunos lo tenían muy claro. "Después de estar tranquilo se te baja la comida y ya puedes hacer lo que quieras", nos cuentan. Otros, reparan en que los niños y los adultos no hacen la misma digestión: "Mis padres hacen la digestión tomando cerveza y cosas así".

Jimeno nos ha dado momentazos con la respuesta de algunos niños, que saben de letras, ciencias... ¡y lo que les echen! ¡Dale al play para verlo al completo!

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