Cae una red de 'El Tren de Aragua' en Madrid dedicada a robos violentos en viviendas

Agentes de la Policía Nacional han detenido a seis personas como presuntos responsables de delitos de pertenencia a organización criminal, robo con violencia, detención ilegal, estafa y contra la salud pública. Formarían parte de la organización delictiva de ‘El tren de Aragua’, en su entramado dedicado a los robos con violencia.

La investigación se inició tras un asalto cometido en agosto de 2025 en una urbanización privada en las afueras de Madrid, donde los autores sustrajeron relojes y joyas valoradas en 1,5 millones de euros, 200.000 euros en efectivo y forzaron una transferencia de criptomonedas por valor de 1,3 millones de euros. Tres de los arrestados han ingresado ya en prisión.

La operación policial ha permitido esclarecer tres robos de características similares, en los que las víctimas fueron retenidas durante horas, agredidas e intimidadas con armas de fuego. Los detenidos están acusados de delitos de pertenencia a organización criminal, robo con violencia, detención ilegal, estafa y tráfico de drogas.

Víctimas amordazadas y amenazadas

Las pesquisas comenzaron después de un violento robo cometido en el interior de una vivienda unifamiliar situada en una urbanización privada madrileña. Según la investigación, los asaltantes actuaron armados y emplearon un inhibidor de frecuencia para dificultar las comunicaciones. Los agentes descubrieron posteriormente que dos de los sospechosos estaban implicados en otro asalto ocurrido apenas tres días antes. En este caso, la víctimas acababa de llegar a España y se alojaba en un apartamento turístico. Los autores lograros sustraer distintos objetos de valor e intentaron realizar transferencias bancarias desde las cuentas de la víctima.

En ambos robos, las víctimas fueron atadas de pies y manos con bridas y cinta adhesiva, permaneciendo retenidas durante cerca de cinco horas. Durante ese tiempo sufrieron agresiones físicas y amenazas constantes. Los asaltantes llegaron incluso a apuntarles a la cabeza con pistolas tras introducir un cartucho en la recámaras para incrementar la intimidación.

Un tercer asalto terminó con un disparo

La investigación permitió relacionar al grupo con un tercer robo cometido en otro apartamento vacacional. En esta ocasión, la resistencia ofrecida por la víctimas provocó que uno de los asaltantes efectuara un disparo que le causó graves lesiones faciales y puso en riesgo su vida. Debido a la gravedad de los hechos, el caso pasó a ser investigado por el grupo de homicidios.

Los investigadores concluyeron que la organización seleccionaba de manera minuciosa a personas con elevado poder adquisitivo. Para ello realizaban vigilancias previas sobre sus movimientos y rutinas o concertaban encuentros en apartamentos turísticos bajo distintos pretextos.

Seis registros simultáneos

Una vez identificados los seis integrantes del grupo, la autoridad judicial autorizó registros simultáneos en varios domicilios situados en Madrid, Murcia y la localidad madrileña de Camarma de Esteruelas.

Durante los registros, los agentes intervinieron un arma de fuego simulada, un inhibidor de frecuencia, placas de matrícula falsificadas, relojes y joyas, además de cerca de 100 gramos de sustancias estupefacientes. También fueron requisados teléfonos móviles y más de 2.700 euros en efectivo.

Tres de los seis detenidos ya se encuentran en prisión provisional mientras continúa la investigación policial.