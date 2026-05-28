El dolor de Carlos Príncipe, expulsado del PSOE, por los escándalos: "Pedro Sánchez es el hijo putativo de Zapatero y Blanco"

Era médico y volvió a esta profesión cuando le expulsaron de la política, y del PSOE, lo afirmaba el exalcalde socialista de Vigo, Carlos Príncipe, que respondía a Espejo Público desde su consulta de pediatría del Centro de Salud de Teis (Vigo). Ayer cumplió 70 años.

Es uno de esos casos que indignan a muchos, alguien al que por denunciar la corrupción de quienes tenía al lado, acaba sufriendo represalias.

"La degradación final"

El también exsenador ha recordado su detención por parte de la Policía de la dictadura franquista, o el expediente académico que recibió en su etapa universitaria por sus actividades y militancia políticas, para lanzar un lamento: "Si me hubieran dicho que tenía que soportar y ver esto, no me lo hubiera creído. Ahora me lo creo".

Carlos Príncipe afirma conocer bien a Pape Blanco, Javier de Paz y a José Luis Rodríguez Zapatero. Sobre esas figuras del pasado del Partido Socialista saca una conclusión de la situación presente, con el PSOE asolado de causas graves por la Justicia: "Lo que estamos viendo de Sánchez es la degeneración final. Estamos en un final de ciclo", vaticinaba.

"La izquierda caviar"

Sorprende la lectura que hace sobre los dirigentes del partido desde el año 2000, convencido de que entonces la militancia cometió el error fatal de elegir a Zapatero como secretario general: "Esto es lo que se llama la 'izquierda caviar'. No hacen más que darnos consejos morales y después hacen todo lo contrario".

"Lo que más me sorprende es lo cutres que son"

Pone en duda que los actuales ingresos de Pepe Blanco, o los que investiga la Audiencia Nacionalde Zapatero, se deban a sus virtudes y conocimiento: "Creo que es exactamente igual, lo que pasa que Pepe paga el IVA y lo ha hecho mejor".

"Yo era médico y volví a mi consulta. No como ellos que me querían mandar a embajadas y cosas de esas", decía al mismo tiempo que respondía afirmativamente a que sería una contrapartida por mantenerse en silencio.

"Te montarán la guerra sucia"

Por último hacía una advertencia a quienes hoy por vocación, como el en su día, dedican parte de su viada a la actividad política: "Yo denuncié 80 casosque se contrataron de 'aquella manera', del Ayuntamiento (Vigo)".

De no aceptar las condiciones de los corruptos, aseguraba, "Te montarán la guerra sucia. A mí como no pudieron, pues me expulsaron".

"Yo les pido a todos que no se sacrifiquen", advertía, pero antes de terminar Príncipe sentenciaba al presidente del Gobierno: "Pedro Sánchez es el hijo putativo de Zapatero y Blanco, hace lo mismo pero es más incompetente y es más cínico".

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