El rojo, el gran aliado de Letizia: los looks más elegantes de la Reina con este color

La ciudad de Toledo vivió ayer una de esas jornadas muy especial. El Teatro de Rojas abrió sus puertas para celebrar la entrega de las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2024, una ceremonia impulsada por el Ministerio de Cultura que reconoce cada año a algunas de las figuras más influyentes y admiradas del panorama artístico español.

Hasta allí se desplazaron los reyes para arropar una edición marcada por nombres como Los Planetas, Camela, José Mercé, Aitana Sánchez-Gijón y Carmen Machi. Un encuentro en el que la música, el cine, el teatro y la interpretación han compartido escenario.

Entre tantos nombres, la reina Letizia ha vuelto a captar la atención con un vestido de su color predilecto, el rojo. Ha estrenado un vestido midi en esa tonalidad con la que rara vez falla y que suele reservar para las ocasiones más destacadas de su agenda oficial.

Reina Letizia en la entrega de las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2024 | Gtres

Una vez más, Letizia ha demostrado cómo convertir un acto institucional en una auténtica pasarela de elegancia. En este artículo te contamos todos los detalles de su look y hacemos un repaso a lo largo de los años de los looks en este color que ha lucido la reina.

Rey Felipe VI y reina Letizia en la entrega de las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2024 | Gtres

Más sobre el vestido

La prenda cuenta con una silueta muy definida, un escote cruzado en V, la manga corta y un tipo de cinturón anudado a la cintura, dibujando una estructura elegante en la parte del torso.

De la cintura para abajo, la pieza cuenta con una falda con mucho movimiento, acompañada de la caída de las tiras que forman el cinturón, del mismo color y tejido. Este detalle aporta fluidez y un efecto visual muy bonito al caminar.

Reina Letizia en la entrega de las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2024 | Gtres

El diseño lleva la firma de Sybilla, una de las creadoras más influyentes de la moda española y que, en los últimos tiempos, ha ido ganando peso dentro del armario de la reina. Todo empezó a principios de 2025 para los Premios Princesa de Asturias, con un look negro de la diseñadora.

Reina Letizia en los Premios Princesa de Asturias 2025 | Gtres

Para esta cita en Toledo, la reina optó por reducir todos los demás elementos del look al mínimo para dejar hablar al vestido. Para esta ocasión, completó el estilismo con unos zapatos de salón sin tacón de Magrit en tono nude, una elección discreta que alarga visualmente la silueta.

Reina Letizia en la entrega de las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2024 | Gtres

2025

En esta ocasión, la reina apostó por un diseño rojo de silueta limpia y efecto sofisticado, marcado por un cuerpo ajustado de manga larga y una falda asimétrica con gran caída y movimiento. El vestido destacaba por su patrón, que dibujaba la figura sin necesidad de grandes adornos. Para acompañarlo, eligió unos salones a juego en acabado satinado y unos discretos pendientes largos.

Reina Letizia en 2025 | Gtres

2024

Para este look, la reina apostó por un traje sastre rojo de corte impecable, formado por una blazer entallada y un pantalón recto. El conjunto, sofisticado y muy favorecedor, reflejaba esa elegancia sobria y contemporánea que define muchos de sus looks institucionales. Para completar el estilismo, optó por complementos discretos en tonos neutros.

Reina Letizia en 2024 | Gtres

2023

Para este look, apostó por un espectacular vestido de gala en un vibrante rojo carmín, de corte entallado y silueta estilizada. El diseño destaca por sus mangas cortas con un sutil efecto de volantes y un volante tipo péplum en la cintura.

Reina Letizia en 2023 | Gtres

2022

Para este look, optó por un estilismo monocolor en clave de tendencia, combinando texturas en un tono rojo burdeos. El conjunto está protagonizado por un pantalón de efecto piel de tiro alto y corte ligeramente entallado. Para equilibrar, lo combinó con un jersey de punto fino de cuello redondo y manga larga. Como toque final para definir la cintura, llevó un fino cinturón negro con hebilla plateada.

Reina Letizia en 2022 | Gtres

2021

Para este look, apostó por un vestido midi en un tono vibrante rojo, confeccionado en un tejido fluido de caída impecable. El diseño destaca por su cuerpo de efecto blusado con un favorecedor cuello barco y mangas de tres cuartos que aportan un aire relajado pero distinguido. La falda, de silueta recta, incorpora unos sutiles drapeados laterales en la zona de la cadera que estilizan la figura y aportan un dinamismo muy chic.

Reina Letizia en 2021 | Gtres

2020

En 2020 destacó este vestido midi de línea evasé, confeccionado en un tejido ligero ideal para el buen tiempo. El diseño destaca por su escote en pico y un corte sin mangas. Para estructurar la silueta, la pieza incorpora un cinturón de la misma tela anudado a la cintura, coronado por una llamativa hebilla de efecto carey que rompe el monocolor.

Reina Letizia en 2020 | Gtres

Así pues, con este breve repaso de algunos de los looks en rojo de la reina Letizia, queda claro que uno de sus tonos estrella es el rojo, puesto que tiene mucha personalidad y le sienta estupendamente.