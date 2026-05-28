La confesión de Nacho Duato tras la máscara de Momia: "Me hubiese gustado ser cantante de ópera"

Nacho Duato lo ha tenido claro desde el principio: "Yo he venido aquí a pasarlo bien". Prueba de ello es que no solo sobre el escenario se ha movido con mucho arte, sino que también en el backstage ha interpretado su papel de Momia a la perfección.

Lo hemos visto moverse con mucho salero por los pasillos, siempre intentando ocultar sus andares porque corría el riesgo de ser descubierto por su pasos de ballet.

"¿Qué supone para un bailarín profesional como tú, hacer ese twerking?", pregunta intrigado Arturo Valls. Pero la verdad es que a Duato se le ha dado genial.

Lo que no aguantó muy bien fue el discurso de Boris Izaguirre al terminar la actuación. Y es que Nacho Duato no veía el momento de quitarse la máscara por el calor que tenía: "Yo decía, por favor que se calle ya", reconoce entre risas.

Los investigadores han llegado a pensar que se trataba de personalidades como Alcaráz, Imanol Arias, Antonio Banderas... pero fue Ana Milán quien aseguró finalmente que se trataba de Nacho Duato: "Mil veces cenaría contigo".

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