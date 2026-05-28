Orozco revela la inesperada pregunta que le hizo un niño en La Voz Kids
El coach nos ha contado en el 'Chat GPT' de La Voz Kids el comentario de un niño que nunca olvidará. El sábado, nueva gala de Audiciones a ciegas en Antena 3.
Antonio Orozco se ha enfrentado a las preguntas más divertidas del ‘Chat GPT’ de La Voz Kids y ha dejado algunos de los momentos más espontáneos y sinceros sobre su experiencia en el programa junto a los pequeños talents.
El coach recordó una de las preguntas más inesperadas que le hizo un niño durante las Audiciones a ciegas: “Me preguntó por qué no me afeitaba”, contó entre risas. La respuesta de Orozco no tardó en sorprender: “Afeitarse cada mañana es un coñazo, aprendí a verme así y ahora me veo como mejorado”, confesó divertido.
Además, el artista también reveló con qué niño le habría gustado compartir un dúo sobre un escenario. Orozco lo tuvo clarísimo: Joselito. “La canción ‘Soy minero’”, explicó el coach antes de reconocer el cariño que sigue despertando el artista: “Aunque se ha hecho mayor, en nuestra mente siempre será un niño”.
¡Así ha jugado Antonio Orozco al 'Chat GPT' de La Voz Kids!
