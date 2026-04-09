Para 4-6 personas
Lasaña de hortalizas con bechamel de queso azul: una receta muy completa, reconfortante y sencilla de Karlos Arguiñano
La lasaña de hortalizas con bechamel de queso azul es una opción súper interesante si buscas algo reconfortante pero con un toque saludable.
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En esta ocasión, las láminas de lasaña no necesitaban ser remojadas previamente, pero recuerda seguir siempre las instrucciones del fabricante para obtener los mejores resultados.
Ingredientes, para 4-6 personas
- 9 láminas de lasaña (precocidas)
- 2 berenjenas
- 2 calabacines
- 2 cebollas
- 2 zanahorias
- 200 ml de salsa de tomate
- 900 ml de leche
- 60 g de harina
- 100 g de queso azul
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Perejil
Elaboración
Para hacer la bechamel, calienta 3 cucharadas de aceite en una cazuela. Añade la harina y rehógala bien. Vierte la leche poco a poco mientras remueves. Sazona y cocina a fuego suave durante 20-25 minutos removiendo a menudo, hasta conseguir una bechamel ligera (para que después se hidraten bien las láminas de pasta). Agrega el tomate y remueve. Trocea el queso, incorpóralo a la bechamel y mezcla bien hasta que se integre. Reserva.
Calienta 3 cucharadas de aceite en una tartera (cazuela amplia y baja). Pela las cebollas, córtalas en dados e introdúcelas en la sartén. Pela las zanahorias, las berenjenas y los calabacines y corta las hortalizas de tamaño similar a las cebollas. Agrega todo a la cazuela, sazona y cocina a fuego suave-medio durante 20-25 minutos. Incorpora 1/3 parte de la bechamel y mezcla bien.
Cubre el fondo de una fuente apta para el horno con una capa de bechamel y coloca encima 3 láminas de lasaña. Esparce sobre ellas la mitad de las hortalizas y cúbrelas con otras 3 láminas de lasaña. Extiende el resto de las hortalizas, termina con las otras 3 láminas de lasaña y nápalas con el resto de la bechamel. Hornea (con el horno precalentado) a 200º C durante 15-20 minutos.
Deja templar la lasaña para que no se desmorone al cortarla. Sirve y decora los platos con unas hojas de perejil.
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