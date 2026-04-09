Lasaña de hortalizas con bechamel de queso azul: una receta muy completa, reconfortante y sencilla de Karlos Arguiñano

En esta ocasión, las láminas de lasaña no necesitaban ser remojadas previamente, pero recuerda seguir siempre las instrucciones del fabricante para obtener los mejores resultados.

Ingredientes, para 4-6 personas

9 láminas de lasaña (precocidas)

2 berenjenas

2 calabacines

2 cebollas

2 zanahorias

200 ml de salsa de tomate

900 ml de leche

60 g de harina

100 g de queso azul

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Perejil

Ingredientes Lasaña de hortalizas con bechamel de queso azul | antena3.com

Elaboración

Para hacer la bechamel, calienta 3 cucharadas de aceite en una cazuela. Añade la harina y rehógala bien. Vierte la leche poco a poco mientras remueves. Sazona y cocina a fuego suave durante 20-25 minutos removiendo a menudo, hasta conseguir una bechamel ligera (para que después se hidraten bien las láminas de pasta). Agrega el tomate y remueve. Trocea el queso, incorpóralo a la bechamel y mezcla bien hasta que se integre. Reserva.

Trocea el queso, incorpóralo a la bechamel y mezcla | antena3.com

Calienta 3 cucharadas de aceite en una tartera (cazuela amplia y baja). Pela las cebollas, córtalas en dados e introdúcelas en la sartén. Pela las zanahorias, las berenjenas y los calabacines y corta las hortalizas de tamaño similar a las cebollas. Agrega todo a la cazuela, sazona y cocina a fuego suave-medio durante 20-25 minutos. Incorpora 1/3 parte de la bechamel y mezcla bien.

Agrega todo a la cazuela, sazona y cocina | antena3.com

Cubre el fondo de una fuente apta para el horno con una capa de bechamel y coloca encima 3 láminas de lasaña. Esparce sobre ellas la mitad de las hortalizas y cúbrelas con otras 3 láminas de lasaña. Extiende el resto de las hortalizas, termina con las otras 3 láminas de lasaña y nápalas con el resto de la bechamel. Hornea (con el horno precalentado) a 200º C durante 15-20 minutos.

Extiende el resto de las hortalizas, termina con las otras 3 láminas de lasaña y nápalas | antena3.com

Deja templar la lasaña para que no se desmorone al cortarla. Sirve y decora los platos con unas hojas de perejil.