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Lasaña de hortalizas con bechamel de queso azul: una receta muy completa, reconfortante y sencilla de Karlos Arguiñano

La lasaña de hortalizas con bechamel de queso azul es una opción súper interesante si buscas algo reconfortante pero con un toque saludable.

Lasaña de hortalizas con bechamel de queso azul: una receta muy completa, reconfortante y sencilla de Karlos Arguiñano

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En esta ocasión, las láminas de lasaña no necesitaban ser remojadas previamente, pero recuerda seguir siempre las instrucciones del fabricante para obtener los mejores resultados.

Ingredientes, para 4-6 personas

  • 9 láminas de lasaña (precocidas)
  • 2 berenjenas
  • 2 calabacines
  • 2 cebollas
  • 2 zanahorias
  • 200 ml de salsa de tomate
  • 900 ml de leche
  • 60 g de harina
  • 100 g de queso azul
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Perejil
Ingredientes Lasaña de hortalizas con bechamel de queso azul
Ingredientes Lasaña de hortalizas con bechamel de queso azul | antena3.com

Elaboración

Para hacer la bechamel, calienta 3 cucharadas de aceite en una cazuela. Añade la harina y rehógala bien. Vierte la leche poco a poco mientras remueves. Sazona y cocina a fuego suave durante 20-25 minutos removiendo a menudo, hasta conseguir una bechamel ligera (para que después se hidraten bien las láminas de pasta). Agrega el tomate y remueve. Trocea el queso, incorpóralo a la bechamel y mezcla bien hasta que se integre. Reserva.

Trocea el queso, incorpóralo a la bechamel y mezcla
Trocea el queso, incorpóralo a la bechamel y mezcla | antena3.com

Calienta 3 cucharadas de aceite en una tartera (cazuela amplia y baja). Pela las cebollas, córtalas en dados e introdúcelas en la sartén. Pela las zanahorias, las berenjenas y los calabacines y corta las hortalizas de tamaño similar a las cebollas. Agrega todo a la cazuela, sazona y cocina a fuego suave-medio durante 20-25 minutos. Incorpora 1/3 parte de la bechamel y mezcla bien.

Agrega todo a la cazuela, sazona y cocina
Agrega todo a la cazuela, sazona y cocina | antena3.com

Cubre el fondo de una fuente apta para el horno con una capa de bechamel y coloca encima 3 láminas de lasaña. Esparce sobre ellas la mitad de las hortalizas y cúbrelas con otras 3 láminas de lasaña. Extiende el resto de las hortalizas, termina con las otras 3 láminas de lasaña y nápalas con el resto de la bechamel. Hornea (con el horno precalentado) a 200º C durante 15-20 minutos.

Extiende el resto de las hortalizas, termina con las otras 3 láminas de lasaña y nápalas
Extiende el resto de las hortalizas, termina con las otras 3 láminas de lasaña y nápalas | antena3.com

Deja templar la lasaña para que no se desmorone al cortarla. Sirve y decora los platos con unas hojas de perejil.

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