Ana Duato y su marido, decepcionados ante la revocación de su absolución: "Se han enterado por la prensa"

Hace casi un año, el juez absolvía a Ana Duato tras ser acusada de defraudar más de un millón de euros a Hacienda. Sin embargo hoy, cuando todo parecía cerrado, la Audiencia Nacional ha revocado su absolución y la de su marido, el productor Miguel Ángel Bernardeau.

El motivo de la revocación es que se considera que no hay evidencias suficientes para demostrar que no hubo dolo fiscal. Unas sospechas ante las que la Audiencia Nacional ha pedido quese repita el juicio.

Según nos cuenta nuestro colaborador Nacho Gay, la actriz se ha enterado de la noticia sobre las 11 de la mañana. "Se han enterado por la prensa, ni por su abogado ni por el juzgado", advierte Nacho Gay.

Ana Duato y su marido siguen manteniendo su inocencia y están dispuestos a demostrarlo de nuevo ante el juez. "Están sorprendidos y decepcionados", señala Nacho Gay, "sobre todo porque no ha sido Anticorrupción quien ha presentado la apelación, fue Abogacía del Estado".

Comienza un nuevo capítulo en la pesadilla judicial de Ana Duato, a pesar de que parecía que la actriz ya lo había dado por zanjado, sosteniendo siempre que era inocente. ¿Logrará Ana Duato demostrarlo de nuevo ante un juez?

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