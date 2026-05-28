Accidente laboral
Muere un trabajador al ser golpeado en el pecho por una retroexcavadora en un túnel de Cercanías de Madrid
Un operario de 39 años ha muerto tras recibir un golpe en el pecho con la pala de una retroexcavadora.
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Un hombre de 39 años ha fallecido en la madrugada del jueves 28 de mayo tras recibir un golpe en el pecho con la pala de una retroexcavadora. El operario se encontraba realizando labores de mantenimiento en un túnel de la línea cinco de Cercanías de Madrid, entre las estaciones de Laguna y Embajadores, cuando ocurrió el accidente.
Los hechos se han registrado sobre las 00:55 horas de la madrugada. Ha sido entonces cuando el 112 Comunidad de Madrid ha recibido una llamada en la que se le alertaba de lo ocurrido.
Según ha informado Emergencias de la Comunidad de Madrid, los efectivos del SUMMA 112, en su llegada al escenario del accidente, encontraron al trabajador en parada cardiorrespiratoria y con un trauma torácico severo.
A pesar de los intentos por reanimar al hombre, transcurridos unos 40 minutos, el propio servicio ha confirmado su muerte.
Del mismo modo, han intervenido miembros del cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, además de la Policía Municipal madrileña, que ha abierto una investigación sobre los hechos para esclarecer lo ocurrido.
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