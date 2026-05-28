"Esta no es nuestra mochila. Es la mochila del PSOE": Sumar marca distancias con los casos de corrupción socialistas

El caso Kitchen fue una operación parapolicial investigada por la Audiencia Nacional que presuntamente se organizó durante el Gobierno de Mariano Rajoy para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas. La investigación apuntó al uso de fondos reservados y a una supuesta trama desde el Ministerio del Interior para recuperar documentación sensible relacionada con la financiación irregular del Partido Popular.

El escándalo se convirtió en uno de los mayores símbolos de las llamadas “cloacas del Estado” y provocó una fuerte crisis política e institucional.

“Ahora es el PSOE el que tiene que dar explicaciones”

Lara Hernández, perteneciente al grupo Sumar, ha sido contundente con los casos que actualmente afectan al Partido Socialista: “Ahora es el PSOE el que tiene que dar explicaciones y rendir cuentas públicamente, políticamente y penalmente si las hubiere, ante el conjunto de la ciudadanía española”.

La dirigente de Sumar también ha reconocido el desgaste que está provocando esta situación: “La indignación es manifiesta, el cabreo de la gente, que estamos todos consternados… hay que reaccionar”.

“No somos el Partido Socialista”

Hernández ha querido dejar claro que Sumar no se siente señalado por los casos que afectan al PSOE: “Nosotros estamos en el Gobierno porque fue democráticamente elegido en las urnas el 23 de julio”. Y ha añadido: “Somos el socio minoritario de ese gobierno, pero no somos el partido socialista. Esta no es nuestra mochila. Es la mochila del PSOE”.

La coordinadora también ha advertido sobre el clima político y mediático actual: “Vivimos momentos de máxima agitación mediática, comunicativa”. En su opinión, “nos ahogamos en la cantidad de información nueva que aparece cada día”.

“Estamos asistiendo a una explosión de casos de corrupción”

La dirigente ha señalado directamente el impacto político de las nuevas investigaciones: “Lo que estamos asistiendo es una explosión de casos de corrupción. En este caso del Partido Socialista con estas cloacas”.

Aun así, ha defendido la necesidad de actuar con prudencia institucional: “Las cloacas se resuelven con democracia, con legislación y sobre todo con mucho temple”.

Pese a las críticas y la presión política, la dirigente de Sumar ha reivindicado la labor del Ejecutivo: “Podemos decir que cargamos orgullosamente la mochila de cinco ministerios que han sacado adelante las mayores políticas progresistas de los últimos tiempos”.

Además, ha defendido el papel internacional del actual Gobierno: “El gobierno de coalición progresista es una isla, que tenemos la responsabilidad de cuidar a nivel europeo y a nivel internacional”.

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