Ángela Vallvey, sobre la presunta trama criminal del PSOE: "Si lo que dice Pedraz es cierto, le pediría la dimisión a Pedro Sánchez"

El Partido Socialista está en el centro de la polémica. Tras la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, el registro de la sede en Ferraz y el auto del juez Pedraz sobre el caso Leire Díez, ahora el hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, se sienta en el banquillo por las presuntas irregularidades en la adjudicación de su puesto en la Diputación de Badajoz.

Entre tanto, Pedro Sánchez sostiene que no convocará elecciones y defiende la presunción de inocencia de Zapatero. El presidente asegura que "las investigaciones no impugnan los logros del Gobierno".

En Y ahora Sonsoles, la periodista Ángela Vallvey se ha pronunciado acerca del escándalo. Una situación ante la que confiesa sentirse "avergonzada" como ciudadana.

"Muchos piden elecciones, pero si lo que dice el juez Pedraz es cierto, yo le pediría la dimisión a Pedro Sánchez y luego ya veríamos", advierte Vallvey.

El PSOE está contra las cuerdas ante unas investigaciones que acorralan a Sánchez. ¿Cómo afectará la presunta trama criminal al partido?

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