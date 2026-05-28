Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

ISABEL DÍAZ AYUSO

El director de 'El Mundo' Joaquín Manso: "Si se convierte en abominable que gobierne la derecha la alternativa siempre va a parecer mejor"

La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso asegura que, si se confirma lo investigado al PSOE, "supondría que es un crimen organizado". Joaquín Manso, director de 'El Mundo', analiza sus declaraciones.

Joaquín Manso.

Publicidad

Mario de Hipólito
Publicado:

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado duramente contra Pedro Sánchez durante un acto organizado por El Mundo. Ayuso ha asegurado que “Sánchez es corrupción” y ha defendido que “en este punto solo cabe una cuestión de confianza y elecciones”. La dirigente madrileña también ha advertido de la gravedad de las investigaciones abiertas en torno al entorno del presidente del Gobierno: “Si se demuestra todo lo que se está investigando supondría que es un crimen organizado”, ha afirmado ante los asistentes al encuentro.

Ayuso eleva el tono contra el Gobierno

La presidenta madrileña ha intensificado así su ofensiva política contra el Ejecutivo central, en un contexto marcado por las investigaciones judiciales que afectan al entorno socialista. Durante su intervención, Ayuso ha insistido en que la situación política actual requiere una respuesta inmediata por parte del presidente del Gobierno y ha reclamado que los ciudadanos vuelvan a las urnas.

Manso defiende la alternancia política

Por su parte, Joaquín Manso, director de El Mundo, también se ha pronunciado sobre el clima político actual y las reacciones a las palabras de Ayuso. “Cuando alguien convierte en algo terrorífico el hecho de que gobierne la derecha, la alternativa siempre les va a parecer mejor a quienes les sostienen”, ha señalado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.

Susana Díaz en Espejo Público.

Susana Díaz pide un adelanto electoral: "Esta legislatura es una muerte a pellizcos"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Fernández- Miranda, El Confidencial

Fernández- Miranda defiende su periódico de los ataques del ministro Puente: "Está perdiendo el control de sí mismo"

cebo

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, desvelamos el sexo del bebé de Rocío Muñoz Martín que supuestamente es de Omar Montes

Caso Leire Díez.

"Esta no es nuestra mochila. Es la mochila del PSOE": Sumar marca distancias con los casos de corrupción socialistas

Carlos Príncipe
CRISIS PSOE

El dolor de Carlos Príncipe, expulsado del PSOE, por los escándalos: "Pedro Sánchez es el hijo putativo de Zapatero y Blanco"

Joaquín Manso.
ISABEL DÍAZ AYUSO

El director de 'El Mundo' Joaquín Manso: "Si se convierte en abominable que gobierne la derecha la alternativa siempre va a parecer mejor"

Juan Lobato (PSOE).
Registro Ferraz

Juan Lobato (PSOE): "Pido disculpas porque estamos abochornados"

El exsecretario general de los socialistas madrileños ve con preocupación las novedades que afectan a su partido y el registro en la sede de Ferraz.

Karlos Arguiñano: receta de bocaditos de naranja, un postre exprés, fácil y fresquito
Para 4-6 personas

Karlos Arguiñano: receta de bocaditos de naranja, un postre exprés, fácil y fresquito

Arguiñano ha elaborado este postre tan fácil que le ha sugerido María desde Castellar del Vallés, en Barcelona. Ella reconoce que estos bocaditos de naranja les encanta tanto a los adultos como a los niños.

Fideuá de calamar con huevo frito, de Karlos Arguiñano: "Una receta ideal para esta época"

Fideuá de calamar con huevo frito, de Karlos Arguiñano: "Una receta ideal para esta época"

Susana Díaz en Espejo Público.

Susana Díaz pide un adelanto electoral: "Esta legislatura es una muerte a pellizcos"

Yolanda Díaz

¿Deja Yolanda Díaz el Gobierno?: las hipótesis de Susana Díaz y el desmentido en directo de la ministra

Publicidad