El director de 'El Mundo' Joaquín Manso: "Si se convierte en abominable que gobierne la derecha la alternativa siempre va a parecer mejor"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado duramente contra Pedro Sánchez durante un acto organizado por El Mundo. Ayuso ha asegurado que “Sánchez es corrupción” y ha defendido que “en este punto solo cabe una cuestión de confianza y elecciones”. La dirigente madrileña también ha advertido de la gravedad de las investigaciones abiertas en torno al entorno del presidente del Gobierno: “Si se demuestra todo lo que se está investigando supondría que es un crimen organizado”, ha afirmado ante los asistentes al encuentro.

Ayuso eleva el tono contra el Gobierno

La presidenta madrileña ha intensificado así su ofensiva política contra el Ejecutivo central, en un contexto marcado por las investigaciones judiciales que afectan al entorno socialista. Durante su intervención, Ayuso ha insistido en que la situación política actual requiere una respuesta inmediata por parte del presidente del Gobierno y ha reclamado que los ciudadanos vuelvan a las urnas.

Manso defiende la alternancia política

Por su parte, Joaquín Manso, director de El Mundo, también se ha pronunciado sobre el clima político actual y las reacciones a las palabras de Ayuso. “Cuando alguien convierte en algo terrorífico el hecho de que gobierne la derecha, la alternativa siempre les va a parecer mejor a quienes les sostienen”, ha señalado.

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