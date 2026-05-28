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Karlos Arguiñano: receta de bocaditos de naranja, un postre exprés, fácil y fresquito

Arguiñano ha elaborado este postre tan fácil que le ha sugerido María desde Castellar del Vallés, en Barcelona. Ella reconoce que estos bocaditos de naranja les encanta tanto a los adultos como a los niños.

Karlos Arguiñano: receta de bocaditos de naranja, un postre exprés, fácil y fresquito

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Para hacer esta receta, puedes usar sandía, limón, pomelo…Para decorar, puedes usar cacao en vez de coco rallado.

Para elegir las mejores naranjas de zumo, busca piezas medianas con la piel fina y lisa, y que pesen bastante en la mano. Esto significará que tendrán mucha pulpa y estarán llenas de jugo. Descarta las que tengan corteza rugosa o gruesa, ya que probablemente tendrán menos cantidad de líquido.

Ingredientes, para 4-6 personas

  • ½ l de zumo de naranja (4-6 unidades aprox.)
  • 60 g de harina de maíz refinada
  • 100 g de azúcar
  • 20 g de coco rallado
  • 1 chorrito de aceite de oliva suave
  • Hojas de menta
Ingredientes Bocaditos de naranja
Ingredientes Bocaditos de naranja | antena3.com

Elaboración

Mezcla el azúcar y la harina de maíz refinada en un bol.

Exprime las naranjas y cuela el zumo sobre el bol. Remueve bien hasta que no queden grumos y esté todo disuelto.

Exprime las naranjas y cuela el zumo sobre el bol
Exprime las naranjas y cuela el zumo sobre el bol | antena3.com

Pasa la mezcla a una cazuela, ponla al fuego y cocina, sin parar de remover, hasta que empiece a hervir. Baja el fuego al mínimo, mientras vas removiendo lentamente, hasta que notes que la mezcla va espesando.

Pasa la mezcla a una cazuela, ponla al fuego y cocina
Pasa la mezcla a una cazuela, ponla al fuego y cocina | antena3.com

Unta un molde con una gotita de aceite, vierte la mezcla y extiéndela con una espátula. Deja que se atempere y después, introduce el molde en el frigorífico para que termine de enfriarse.

Desmolda y córtalo en cubitos. Espolvorea coco rallado por encima y decora con unas hojas de menta.

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