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MASK SINGER
La emoción de Leire Martínez al descubrirse y ganar en Mask Singer tras una final llena de sorpresas
La cantante se convirtió en una de las grandes revelaciones de la edición después de mantener en secreto su identidad bajo una de las máscaras más comentadas del programa y alzarse con la victoria.
Mask Singer vivió otro de sus momentos más especiales con el desenmascaramiento de Leire Martínez, cuya participación había generado numerosas teorías entre los investigadores y el público.
La artista sorprendió por sus actuaciones sobre el escenario y por su capacidad para ocultar su voz durante toda la competición. Su identidad se descubrió en una final marcada por la emoción y las apuestas fallidas de los investigadores y sobre todo por su victoria.
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