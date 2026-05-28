La emoción de Leire Martínez al descubrirse y ganar en Mask Singer tras una final llena de sorpresas

Mask Singer vivió otro de sus momentos más especiales con el desenmascaramiento de Leire Martínez, cuya participación había generado numerosas teorías entre los investigadores y el público.

La artista sorprendió por sus actuaciones sobre el escenario y por su capacidad para ocultar su voz durante toda la competición. Su identidad se descubrió en una final marcada por la emoción y las apuestas fallidas de los investigadores y sobre todo por su victoria.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas