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Y AHORA SONSOLES
Pepa Flores rompe su silencio tras los rumores sobre su salud: "Mejor que nunca"
La actriz y cantante reaparece con unas declaraciones inesperadas en las que aclara cómo se encuentra después de las informaciones sobre un supuesto ingreso hospitalario.
Pepa Flores ha reaccionado a las noticias que apuntaban a un posible empeoramiento de su estado de salud y ha querido tranquilizar a quienes seguían con preocupación las últimas informaciones sobre ella realizando unas declaraciones para Y ahora Sonsoles.
La actriz, alejada de los medios desde hace casi dos décadas, asegura encontrarse bien y afirma que desconocía el revuelo generado. Sus palabras llegan después de que su hija compartiera una imagen acompañada de un mensaje tranquilizador en redes sociales.
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