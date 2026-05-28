Pepa Flores rompe su silencio tras los rumores sobre su salud: "Mejor que nunca"

Pepa Flores ha reaccionado a las noticias que apuntaban a un posible empeoramiento de su estado de salud y ha querido tranquilizar a quienes seguían con preocupación las últimas informaciones sobre ella realizando unas declaraciones para Y ahora Sonsoles.

La actriz, alejada de los medios desde hace casi dos décadas, asegura encontrarse bien y afirma que desconocía el revuelo generado. Sus palabras llegan después de que su hija compartiera una imagen acompañada de un mensaje tranquilizador en redes sociales.

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