Esta tarde en Y ahora Sonsoles, desvelamos el sexo del bebé de Rocío Muñoz Martín que supuestamente es de Omar Montes

Rocío Martín Muñoz ha hecho estallar el mundo del corazón. La joven, hasta ahora desconocida, está en el foco mediático tras confesar que estaba embarazada supuestamente del cantante Omar Montes.

Pese a que el cantante no ha confirmado si el bebé es suyo, algunas informaciones apuntan a que ambos mantuvieron una relación en el pasado. Un affaire que, según desvelaba Isabel Rábago en nuestro programa, "no era esporádico".

La joven, esteticista de profesión, ya conoce el sexo del bebé y, aunque ha querido mantenerlo en secreto hasta el momento, en Y ahora Sonsoles ya sabemos si será niño o niña. ¡Te lo contamos, a partir de las 17:00 horas, en Antena 3!

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