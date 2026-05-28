Ferit, a punto de hundir a los Korhan: joyas falsas, la mansión en peligro y Halis fuera de sí

Los gritos se escuchan en todos los rincones de la mansión cuando Halis descubre la verdad sobre las joyas que Ferit consiguió para intentar salvar el negocio familiar. El patriarca, fuera de sí, pierde los nervios al darse cuenta de que las piedras son imitaciones. “Son joyas falsas. Nos has arruinado a todos”, grita mientras su nieto se queda paralizado.

Acorralado y consumido por la culpa, Ferit lleva a cabo un plan para encontrar las verdaderas piedras antes de que sea demasiado tarde, aunque el tiempo juega en su contra. Y la situación no puede ser peor: la mansión Korhan está empeñada y, si no recuperan el dinero, toda la familia podría acabar en la calle.

El heredero de los Korhan atraviesa uno de los momentos más duros de su vida justo cuando Halis había depositado toda su confianza en él. Ahora, todo depende de él. ¿Conseguirá salvar a su familia?

No te pierdas el próximo capítulo de Una nueva vida. Este domingo a las 22:00 horas en Antena 3. Y si no puedes esperar, ya está disponible en atresplayer.

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