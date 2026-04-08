Salmón con arroz caldoso de guisantes, de Arguiñano: "Esta receta es una maravilla porque tiene de todo"

El arroz caldoso no debe reposar mucho tiempo, ya que el grano seguirá absorbiendo caldo y se pasará. Déjalo unos 2-3 minutos fuera del fuego y sírvelo enseguida.

Ingredientes, para 4 personas

500 g de salmón fresco

300 g de arroz

300 g de guisantes

8 ajos frescos

1 cebolleta

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Pimienta blanca

6-8 hebras de azafrán

8-10 hojas de menta

Perejil

Ingredientes Salmón con arroz caldoso de guisantes | antena3.com

Elaboración

Calienta 1 litro de agua con una pizca de sal en una cazuela amplia. Pela los guisantes, incorpóralos a la cazuela y cocínalos a fuego moderado durante 12 minutos aproximadamente. Escurre los guisantes y pon el caldo en el vaso de la batidora. Agrega 5 cucharadas de guisantes al caldo (reserva el resto) y tritura.

Para hacer el arroz caldoso, calienta 3 cucharadas de aceite en una tartera (cazuela amplia y baja). Pica la cebolleta en brunoise (daditos pequeños) y añádela a la cazuela. Limpia los ajos frescos y agrégalos. Sazona y deja pochar a fuego suave durante 8-10 minutos. Agrega el azafrán y el arroz.

Agrega el azafrán y el arroz | antena3.com

Sofríe el conjunto durante 1-2 minutos. Vierte la mitad del caldo de guisantes y cocina durante 15 minutos. Ve añadiendo más caldo según se vaya secando. Incorpora los guisantes cocidos y cocina durante 3-5 minutos más.

Incorpora los guisantes cocidos y cocina durante 3-5 minutos más | antena3.com

Retira la piel del salmón, córtalo en dados y salpimiéntalos. Calienta una cucharada de aceite en una sartén, incorpora los dados de salmón y saltéalos durante 2-3 minutos aproximadamente, hasta que estén dorados por fuera y tiernos por dentro.

Incorpora los dados de salmón y saltéalos | antena3.com

Reparte el arroz con guisantes en 4 platos y coloca encima los dados de salmón. Espolvorea con una pizca de menta picada. Decora el plato con una hoja de perejil.