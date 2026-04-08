Para 4 personas
Salmón con arroz caldoso de guisantes, de Arguiñano: "Esta receta es una maravilla porque tiene de todo"
Arroz, pescado, verduras... como dice Arguiñano: "Esta receta tiene de todo", lo que la hace nutricionalmente muy saludable.
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El arroz caldoso no debe reposar mucho tiempo, ya que el grano seguirá absorbiendo caldo y se pasará. Déjalo unos 2-3 minutos fuera del fuego y sírvelo enseguida.
Ingredientes, para 4 personas
- 500 g de salmón fresco
- 300 g de arroz
- 300 g de guisantes
- 8 ajos frescos
- 1 cebolleta
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Pimienta blanca
- 6-8 hebras de azafrán
- 8-10 hojas de menta
- Perejil
Elaboración
Calienta 1 litro de agua con una pizca de sal en una cazuela amplia. Pela los guisantes, incorpóralos a la cazuela y cocínalos a fuego moderado durante 12 minutos aproximadamente. Escurre los guisantes y pon el caldo en el vaso de la batidora. Agrega 5 cucharadas de guisantes al caldo (reserva el resto) y tritura.
Para hacer el arroz caldoso, calienta 3 cucharadas de aceite en una tartera (cazuela amplia y baja). Pica la cebolleta en brunoise (daditos pequeños) y añádela a la cazuela. Limpia los ajos frescos y agrégalos. Sazona y deja pochar a fuego suave durante 8-10 minutos. Agrega el azafrán y el arroz.
Sofríe el conjunto durante 1-2 minutos. Vierte la mitad del caldo de guisantes y cocina durante 15 minutos. Ve añadiendo más caldo según se vaya secando. Incorpora los guisantes cocidos y cocina durante 3-5 minutos más.
Retira la piel del salmón, córtalo en dados y salpimiéntalos. Calienta una cucharada de aceite en una sartén, incorpora los dados de salmón y saltéalos durante 2-3 minutos aproximadamente, hasta que estén dorados por fuera y tiernos por dentro.
Reparte el arroz con guisantes en 4 platos y coloca encima los dados de salmón. Espolvorea con una pizca de menta picada. Decora el plato con una hoja de perejil.
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