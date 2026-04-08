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Salmón con arroz caldoso de guisantes, de Arguiñano: "Esta receta es una maravilla porque tiene de todo"

Arroz, pescado, verduras... como dice Arguiñano: "Esta receta tiene de todo", lo que la hace nutricionalmente muy saludable.

Salmón con arroz caldoso de guisantes, de Arguiñano: "Esta receta es una maravilla porque tiene de todo"

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El arroz caldoso no debe reposar mucho tiempo, ya que el grano seguirá absorbiendo caldo y se pasará. Déjalo unos 2-3 minutos fuera del fuego y sírvelo enseguida.

Ingredientes, para 4 personas

  • 500 g de salmón fresco
  • 300 g de arroz
  • 300 g de guisantes
  • 8 ajos frescos
  • 1 cebolleta
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Pimienta blanca
  • 6-8 hebras de azafrán
  • 8-10 hojas de menta
  • Perejil
Ingredientes Salmón con arroz caldoso de guisantes
Ingredientes Salmón con arroz caldoso de guisantes | antena3.com

Elaboración

Calienta 1 litro de agua con una pizca de sal en una cazuela amplia. Pela los guisantes, incorpóralos a la cazuela y cocínalos a fuego moderado durante 12 minutos aproximadamente. Escurre los guisantes y pon el caldo en el vaso de la batidora. Agrega 5 cucharadas de guisantes al caldo (reserva el resto) y tritura.

Para hacer el arroz caldoso, calienta 3 cucharadas de aceite en una tartera (cazuela amplia y baja). Pica la cebolleta en brunoise (daditos pequeños) y añádela a la cazuela. Limpia los ajos frescos y agrégalos. Sazona y deja pochar a fuego suave durante 8-10 minutos. Agrega el azafrán y el arroz.

Agrega el azafrán y el arroz
Agrega el azafrán y el arroz | antena3.com

Sofríe el conjunto durante 1-2 minutos. Vierte la mitad del caldo de guisantes y cocina durante 15 minutos. Ve añadiendo más caldo según se vaya secando. Incorpora los guisantes cocidos y cocina durante 3-5 minutos más.

Incorpora los guisantes cocidos y cocina durante 3-5 minutos más
Incorpora los guisantes cocidos y cocina durante 3-5 minutos más | antena3.com

Retira la piel del salmón, córtalo en dados y salpimiéntalos. Calienta una cucharada de aceite en una sartén, incorpora los dados de salmón y saltéalos durante 2-3 minutos aproximadamente, hasta que estén dorados por fuera y tiernos por dentro.

Incorpora los dados de salmón y saltéalos
Incorpora los dados de salmón y saltéalos | antena3.com

Reparte el arroz con guisantes en 4 platos y coloca encima los dados de salmón. Espolvorea con una pizca de menta picada. Decora el plato con una hoja de perejil.

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