Karlos Arguiñano: receta fácil de canelones de pollo, panceta y calabacín

Los canelones, un plato muy versátil que admite cualquier tipo de relleno ya sean verduras, carnes o pescados.

Karlos Arguiñano los ha elaborado en esta ocasión de pollo, panceta y calabacín, unos ingredientes súper sencillos y naturales.

Ingredientes, para 4 personas

16 láminas de canelón (precocidos)

350 g de carne picada de pollo

1 cebolla grande

1 calabacín

125 g de panceta adobada

600 ml de leche

50 g de harina

4 cucharadas de salsa de tomate

75 g de queso rallado

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Pimienta

Perejil

Elaboración

Pon agua templada en una tartera. Introduce las láminas de canelón y déjalas a remojo durante 10-15 minutos. Retíralas y extiéndelas sobre papel de cocina.

Calienta una sartén grande con 3 cucharadas de aceite. Pela la cebolla, córtala finamente e introdúcela en la sartén. Rehógala a fuego suave-medio durante 10 minutos. Corta el calabacín en daditos y añádelo.

Cocina las hortalizas a fuego medio durante 15 minutos. Corta la panceta en daditos, introdúcela en la sartén y rehógala brevemente.

Añade la carne a la sartén y cocínala durante 4-5 minutos, sin dejar de remover, separándola con una espátula de madera para que no se haga una bola. Salpimenta.

Para hacer la bechamel, calienta una cazuela con 3 cucharas de aceite. Añade la harina y rehógala bien (removiéndola con una varilla).

Vierte la leche poco a poco sin dejar de remover hasta que los ingredientes queden bien integrados. sazona y cocina la bechamel a fuego suave durante 8-10 minutos sin dejar de remover. Incorpora la salsa de tomate y mezcla bien.

Vierte ¼ parte al relleno y mezcla bien. Reserva el resto para napar los canelones.

Rellena las láminas de pasta con la farsa, enróllalos y colócalos en una fuente apta para el horno, nápalos con el resto de la bechamel, espolvoréalos con el queso y gratina en el horno.

Sirve y decora los platos con unas hojas de perejil.