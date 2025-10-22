Antena 3 LogoAntena3
Para 4 personas

Karlos Arguiñano: receta fácil de canelones de pollo, panceta y calabacín

Karlos Arguiñano ha elaborado una receta, fácil y con ingredientes sencillos, de canelones caseros, mucho más naturales y saludables que los que están precocinados.

Los canelones, un plato muy versátil que admite cualquier tipo de relleno ya sean verduras, carnes o pescados.

Karlos Arguiñano los ha elaborado en esta ocasión de pollo, panceta y calabacín, unos ingredientes súper sencillos y naturales.

Ingredientes, para 4 personas

  • 16 láminas de canelón (precocidos)
  • 350 g de carne picada de pollo
  • 1 cebolla grande
  • 1 calabacín
  • 125 g de panceta adobada
  • 600 ml de leche
  • 50 g de harina
  • 4 cucharadas de salsa de tomate
  • 75 g de queso rallado
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Pimienta
  • Perejil
Elaboración

Pon agua templada en una tartera. Introduce las láminas de canelón y déjalas a remojo durante 10-15 minutos. Retíralas y extiéndelas sobre papel de cocina.

Calienta una sartén grande con 3 cucharadas de aceite. Pela la cebolla, córtala finamente e introdúcela en la sartén. Rehógala a fuego suave-medio durante 10 minutos. Corta el calabacín en daditos y añádelo.

Cocina las hortalizas a fuego medio durante 15 minutos. Corta la panceta en daditos, introdúcela en la sartén y rehógala brevemente.

Añade la carne a la sartén y cocínala durante 4-5 minutos, sin dejar de remover, separándola con una espátula de madera para que no se haga una bola. Salpimenta.

Para hacer la bechamel, calienta una cazuela con 3 cucharas de aceite. Añade la harina y rehógala bien (removiéndola con una varilla).

Vierte la leche poco a poco sin dejar de remover hasta que los ingredientes queden bien integrados. sazona y cocina la bechamel a fuego suave durante 8-10 minutos sin dejar de remover. Incorpora la salsa de tomate y mezcla bien.

Vierte ¼ parte al relleno y mezcla bien. Reserva el resto para napar los canelones.

Rellena las láminas de pasta con la farsa, enróllalos y colócalos en una fuente apta para el horno, nápalos con el resto de la bechamel, espolvoréalos con el queso y gratina en el horno.

Sirve y decora los platos con unas hojas de perejil.

Programas

