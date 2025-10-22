Para 4 personas
Karlos Arguiñano: receta fácil de canelones de pollo, panceta y calabacín
Karlos Arguiñano ha elaborado una receta, fácil y con ingredientes sencillos, de canelones caseros, mucho más naturales y saludables que los que están precocinados.
Los canelones, un plato muy versátil que admite cualquier tipo de relleno ya sean verduras, carnes o pescados.
Karlos Arguiñano los ha elaborado en esta ocasión de pollo, panceta y calabacín, unos ingredientes súper sencillos y naturales.
Ingredientes, para 4 personas
- 16 láminas de canelón (precocidos)
- 350 g de carne picada de pollo
- 1 cebolla grande
- 1 calabacín
- 125 g de panceta adobada
- 600 ml de leche
- 50 g de harina
- 4 cucharadas de salsa de tomate
- 75 g de queso rallado
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Pimienta
- Perejil
Elaboración
Pon agua templada en una tartera. Introduce las láminas de canelón y déjalas a remojo durante 10-15 minutos. Retíralas y extiéndelas sobre papel de cocina.
Calienta una sartén grande con 3 cucharadas de aceite. Pela la cebolla, córtala finamente e introdúcela en la sartén. Rehógala a fuego suave-medio durante 10 minutos. Corta el calabacín en daditos y añádelo.
Cocina las hortalizas a fuego medio durante 15 minutos. Corta la panceta en daditos, introdúcela en la sartén y rehógala brevemente.
Añade la carne a la sartén y cocínala durante 4-5 minutos, sin dejar de remover, separándola con una espátula de madera para que no se haga una bola. Salpimenta.
Para hacer la bechamel, calienta una cazuela con 3 cucharas de aceite. Añade la harina y rehógala bien (removiéndola con una varilla).
Vierte la leche poco a poco sin dejar de remover hasta que los ingredientes queden bien integrados. sazona y cocina la bechamel a fuego suave durante 8-10 minutos sin dejar de remover. Incorpora la salsa de tomate y mezcla bien.
Vierte ¼ parte al relleno y mezcla bien. Reserva el resto para napar los canelones.
Rellena las láminas de pasta con la farsa, enróllalos y colócalos en una fuente apta para el horno, nápalos con el resto de la bechamel, espolvoréalos con el queso y gratina en el horno.
Sirve y decora los platos con unas hojas de perejil.
