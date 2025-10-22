¡Por qué poquito! Carla se queda a las puertas de ganar 4.000 euros

La concursante del atril rojo ha hecho un programa que ha sido un camino de sonrisas y lágrimas, pero finalmente Carla ha conseguido llegar a la Gran Final de La ruleta de la suerte.

El panel trataba de “Tres colores: Amaranto, púrpura y fucsia” y se le resistió más de lo esperado. Pese a contar con una ayuda final que le permitió acertar uno de los colores rápidamente, los otros dos se le han atascado.

“¡No fotis!” esa ha sido la exclamación de la concursante al ver que había perdido 4.000 eurazos. ¡No te pierdas este momento en el vídeo de arriba!