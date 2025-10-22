Antena 3 LogoAntena3
El hijo de Mario Vargas Llosa, cortante tras la publicación de las memorias de Isabel Preysler: ¿le negaron un último adiós?

La socialité publica sus esperadas memorias, donde se sincera acerca de sus romances más polémicos y sus mayores secretos. En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con Álvaro Vargas Llosa, el hijo del escritor, después de que Isabel confesara que fueron sus hijos quienes no le permitieron despedirse de él.

Isabel Preysler ha publicado hoy su autobiografía bajo el título Mi verdadera historia. En ella, la socialité se abre en canal y habla sin tapujos sobre sus romances más sonados, entre ellos el de Mario Vargas Llosa.

Pilar Vidal

Tras su relación de ocho años, hubo rumores de que los hijos del escritor tuvieron mucho que ver con su ruptura. Isabel Preysler ha llegado a confesar que sus hijos le negaron una despedida antes de morir.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Álvaro Vargas Llosa, el hijo del escritor, tras la publicación del libro. Este se ha mostrado esquivo ante los medios cuando se le ha preguntado por la socialité y sus polémicas declaraciones.

"Estoy seguro de que estáis aquí por motivos culturales y literarios", advierte, tajante. Sin embargo, la pregunta continúa en el aire: ¿le negaron los hijos de Vargas Llosa a Isabel un último adiós?

