Javier Tebas apunta al Real Madrid tras la cancelación del partido de Miami: "Llevan años presionando a los árbitros"

Finalmente no habrá Villarreal - Barça en Estados Unidos y el presidente de LaLiga rompe su silencio tras el fracaso del 'Plan Miami'.

Javier Tebas, presidente de LaLiga, en una imagen de archivo

Luis F. Castillo
Publicado:

Javier Tebas, presidente de LaLiga, reaccionó a la cancelación del partido de Liga entre Villarreal y Barcelona que se iba a disputar en Miami (Estados Unidos). El máximo mandatario de la competición escribió en X un extenso comunicado titulado 'Una oportunidad perdida para el fútbol español'.

En el mismo acusa a "las instituciones que gobiernan el fútbol europeo" y a quienes "apelan a la integridad de la competición" asegurando que "presionan a árbitros y gobernantes" en una alusión velada a la UEFA y al Real Madrid. También agradece su predisposición al Villareal y al Barcelona.

Comunicado completo de Javier Tebas:

"Hoy el fútbol español ha perdido una oportunidad para avanzar, proyectarse al mundo y fortalecer su futuro.

Se invoca la defensa de la “tradición” desde una visión cerrada y provinciana, mientras las verdaderas tradiciones del fútbol europeo se ven amenazadas por decisiones de las instituciones que lo gobiernan, que año tras año destruyen las ligas nacionales, auténtico motor de la industria del fútbol en Europa, ante la ingenuidad y pasividad de gobernantes europeos que no saben distinguir lo intrascendente de lo esencial.

Se apela a la “integridad de la competición” desde quienes llevan años cuestionando esa misma integridad, presionando a árbitros, a gobernantes, construyendo relatos distorsionados o utilizando la presión política y mediática como herramienta deportiva.

Y otros, quizá sin saberlo y de buena fe, han sido arrastrados a debates sobre una información que ya se abordó en 2018, donde esa supuesta “información” —que entonces tuvieron y ahora también— fue solo una excusa para acabar con el proyecto.

Quiero agradecer al Villarreal CF y al FC Barcelona su compromiso y generosidad al formar parte de un proyecto que solo buscaba el crecimiento de nuestra competición. No pensaban en ellos, pensaban en todos.

LaLiga seguirá trabajando, con rigor y convicción, para que el fútbol español siga siendo competitivo, haciendo frente a quienes pretenden destruirlo, pero siempre desde el respeto a sus raíces y asegurando su sostenibilidad.

El fútbol español merece mirar al futuro con ambición, no con miedo.

Seguiremos intentándolo. Esta vez, estuvimos muy cerca".

