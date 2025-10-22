Eric Dane interpretará a un paciente de ELA en el papel más emotivo de su carrera

Eric Dane saltó a la fama internacional con su papel en Anatomía de Grey. Después de abandonar la serie, el actor se ganó a los críticos gracias a su intervención en Euphoria. Sin embargo, todo se torció trágicamente cuando en abril de este mismo año fue diagnosticado de ELA.

Desde entonces, el intérprete ha luchado por los derechos de los pacientes de la enfermedad y hace de altavoz para acelerar las investigaciones. No obstante, su empeoramiento ha sido considerable en estos meses y Dane ya se ve forzado a moverse en silla de ruedas. Ahora bien, esto no parece significar el final de su carrera.

El actor ha encontrado un nuevo papel en el que pretende continuar esta lucha activa en pro de la visibilización. Será una estrella invitada en la segunda temporada de Mentes brillantes, la serie médica protagonizada por Zachary Quinto. De este modo, aparecerá en el noveno episodio para dar vida a un bombero que padece ELA.

Sin duda alguna, se trata del rol más emotivo de su carrera. En la ficción, el paciente al que interpreta tratará de hacerle saber a su familia el recién recibido diagnóstico. Una situación que el propio Eric Dane ha vivido recientemente, lo cual dará un realismo de lo más emocional al capítulo.

La segunda temporada de Mentes brillantes ya se ha estrenado en la NBC y, teniendo en cuenta su calendario habitual, lo más probable es que este episodio llegue el próximo 10 de marzo.

Eric Danesigue plantando cara a la ELA a diario y su estado de salud no parece ser capaz de alejarlo de las cámaras. Un nuevo papel que le va a permitir mostrar su lado más vulnerable en la que es la etapa más dura de toda su vida.