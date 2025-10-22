Guerra abierta entre la familia de Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler por sus cartas íntimas: "Me parece que hace siglos desde la última vez que te tuve desnuda"

Pilar Vidal está detrás de las memorias de Isabel Preysler. La 'socialité' se desnuda como nunca en el libro 'Mi verdadera historia'. En estas memorias 'la Preysler' habla de los episodios que han marcado su vida y de los hombres con los que la ha compartido. Asegura Pilar Vidal que Isabel tiene pruebas que todo lo que cuenta en este ejemplar y que en el caso de ser necesario sacará a la luz.

Uno de los temas que trata en el libro está relacionado con la aportación económica que hacía Vargas Llosa cuando vivían juntos. Algunos medios publicaron que se trataba de una cantidad que rondaba los 80.000 euros mensuales, cantidad que ella desmiente. Mantiene que nunca le pidió dinero y que en el caso de haber cuantificado lo que aportó esa cifra hubiese sido mucho menor. Destaca además que durante el tiempo que compartieron juntos el Nobel disfrutó de todas las comunidades de su casa con chófer diario y servicios para reuniones con su entorno.

Uno de los pasajes más íntimos del libro está relacionado con las cartas manuscritas que le envió Mario Vargas Llosa. Cartas que publica de su puño y letra y en la que el escritor comienza diciéndole lo que le conquistó de ella en un primer momento.

Fragmentos como este:

"Lima 11 abril 2015. Te vi de espaldas y me encantó tu manera de caminar. Tu linda silueta, tu cintura de avispa y tus pasos como de danza balanceándote muy despacio con mucha gracia como una bailarina. Me moría de ganas de acercarme a ti y besarte en el cuello y abrazarte por la cintura y pienso la impagable dicha que será vivir toda una vida a tu lado".

En otra de las cartas, de tono más erótico, el autor recuerda un encuentro amoroso con su entonces pareja: "Me parece que hace siglos desde la última vez que te tuve desnuda en mis brazos sintiendo latir tu corazón".

Además de compartir las misivas que ella recibió de Vargas Llosa, Preysler también hace pública en este libro la carta que le envió para poner punto y final a la relación.

"Después de unos años en los que hemos sido muy felices, la situación entre nosotros se ha ido deteriorando. Hemos perdido ilusión, complicidad, alegría y se ha hecho más difícil la comunicación entre nosotros. Como afortunadamente no estamos casados, porque no acepté tus proposiciones durante el tiempo de felicidad, lo mejor es que demos por terminada ya esta relación tan cargada de costumbre y de rutina".

Isabel le envía esta carta de la ruptura a Mario a través de Rafael, su chófer y persona de confianza, al que da órdenes de quedarse allí mientras la lee.

Espejo Público se ha puesto en contacto con el entorno de Mario Vargas Llosa tras la publicación del libro. Aseguran que la que fuera mujer del escritor, Patricia, "no está para estas bajezas" y sostienen que les parece "muy ruin" la publicación de estas cartas íntimas.

