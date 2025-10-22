Presos denuncian un negocio ilegal dentro de la cárcel: "Miguel Carcaño tenía su propio economato en su habitación"

Un móvil viejo por mil quinientos euros, una navaja por mil, ropa de deporte a cien euros y un simple bollo por cinco euros. Parecen precios absurdos, pero hay un lugar en el que realmente existen. Esto es lo que vale hacerse con algunos de estos productos dentro de una cárcel. Detrás de los muros, donde se supone que nada entra sin control, hay un mercado paralelo. Un móvil puede valer una fortuna. Una navaja, convertirse en un lujo. Y quien tiene dinero, tiene privilegios, aunque esté cumpliendo condena.

“Tengo un móvil que fuera cuesta 15 euros, pero aquí dentro lo he comprado por 300”, “las prisiones son centros de venta de todo tipo de sustancias”, “la cárcel es cómoda si la sabes llevar” o “la realidad supera la ficción”, son algunos de los mensajes escritos con un móvil a Espejo Público directamente desde la cárcel. Una llamada, un menú decente o droga. Según los presos, entre rejas todo se compra, todo se vende, todo se trafica.

A pocos kilómetros de Herrera de la Mancha, una de las cárceles más mediáticas y vigiladas de España, nos cita Raúl un preso que acaba de salir y que accede a contarnos en exclusiva cómo funciona el negocio y el mercado dentro de prisión. “Hay un pirateo que nadie en la calle se puede imaginar”, explica ocultando su rostro por miedo a represalias. Muchos accesorios o productos están completamente prohibidos para quienes están pasando condena. Entre ellos móviles, sustancias estupefacientes, dinero en efectivo, ropa o perfume; sin embargo Raúl, que ha estado entre rejas más de dos años, describe el interior de la cárcel como un mercadillo. “Todo ahí dentro te puede costar el doble o el triple. Por ejemplo, los ciclos para la musculación, allí están por 800 o mil euros. Por cincuenta euros te estás comprando una colonia que aquí en la calle te la compras por diez o doce euros”, explica el preso. Además, nos explica que las armas son otro de los elementos con los que se trafica en el interior. En el caso de Raúl, “lo único que he visto han sido navajas y costaban mil euros”.

Nada es gratis en la cárcel

“Yo he llegado a llamar desde dentro de la cárcel con un smartphone de última generación”, cuenta recién salido de la cárcel. Lo hizo a través de un trueque, donde un compañero de celda le ofreció hablar con toda su familia a cambio de una cajetilla de tabaco. “Aquí todo funciona por trueques. El preso me vio desesperado y me ofreció hacer una videollamada, pero no iba a ser gratis. Aquí se paga todo, hasta el aire que respiras”, cuenta recordando a su familia. En el caso de Raúl, él tenía una televisión en el interior de su habitación. “A mi eso me costó cinco paquetes de tabaco a la semana, haz cálculos de lo que me costaba”, explica.

“Todo el mundo fuma porros, todo el mundo está drogado, pero nadie dice nada”, explica haciendo referencia al consumo de estupefacientes entre rejas. Según los presos, en prisión dicen que los móviles se introducen por el aire o que el sensor de metales de la entrada no funciona. Sin embargo, Raúl sentencia: “Eso es totalmente imposible. Tiene que ser un funcionario”. Explica que hay cacheos en ciertos momentos del día, “pero depende a quién”.

Los privilegios de Miguel Carcaño en prisión

Herrera de la Mancha, es una de las cárceles más mediáticas e incluso vigiladas de nuestro país. En su interior, durante años, han pasado presos conocidos como José Bretón, Tony Alexander King, Santiago del Valle o hasta Miguel Carcaño. Este último fue trasladado a otra prisión tras ver los privilegios de los que gozaba. Sin embargo, Raúl pasó tiempo con Carcaño y pudo ver cómo este también tenía un negocio paralelo al economato de la cárcel.

Cuando Miguel Carcaño trabajaba en la panadería de la cárcel, tenía un economato en su habitación, cuenta Raúl que pudo ver en persona el negocio de este. “Tú le pedías algo, entonces cuando bajabas al patio, él te lo daba. Hay un negocio y van a decir que no. En la cárcel cuesta vivir más que en la calle”, explica.

"En 24 años no he visto ningún caso de corrupción"

Toni Núñez, Portavoz de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones, explica que “el 95% de los objetos prohibidos que entran en prisión, siempre es por gente ajena a los funcionarios de prisiones que trabajamos en un centro penitenciario". Explica que es consciente de que hay dentro móviles que cuestan entre trescientos y mil quinientos euros. "Yo te puedo poner casos concretos donde hemos pillado móviles. Pillamos hace poco un móvil a un interno. Su modus operandi fue el siguiente: llegó el familiar de fuera, depositó el móvil en la papelera de acceso. Los internos que están en ingresos, limpian esa parte de la prisión. Cogieron la bolsa de basura, se la llevaron dentro y la intercambiaron con otros internos.”, cuenta Núñez.

Además, Toni defiende el trabajo de todos sus compañeros: “En 24 años no he visto jamás ningún caso de corrupción. Yo pongo las dos manos en el fuego por mis compañeros." Incluso, es consciente de que muchos de los teléfonos que entran en prisión, lo hacen a través de drones, "nosotros hace poco vimos un dron. Los drones ahora son modernísimos. ¿Qué medios tenemos los funcionarios de prisiones? Tenemos un déficit de casi tres mil funcionarios de prisiones. Nosotros vamos con un bolígrafo, un walkie talkie y un uniforme, ¿qué medios tenemos?", cuenta indignado el portavoz.

