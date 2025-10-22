Antena 3 LogoAntena3
Javier Caraballo, sobre el lapsus de "Gobierno de corrupción para rato" de Yolanda Díaz: "Es como una traición del subconsciente"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo ha protagonizado uno de los momentos más llamativos de la sesión de control del Senado del martes. En una de sus respuestas, un inoportuno lapsus dio pie a los senadores del Partid Popular a jalear a Yolanda Díaz.

Lapsus Yolanda Díaz

Andrés Pantoja
Publicado:

En su intervención en la sesión de control del Senado del pasado martes, YolandaDíaz hacía unas declaraciones que provocaban la reacción inmediata y sonora de los senadores del Partido Popular. Éstos aplaudían y reían a carcajada limpia.

"Gobierno de Corrupción para rato"

La líder de Sumar respondía a la pregunta de la senadora del PP Alicia García sobre la limpieza e integridad del Gobierno. La ministra pretendía defender al Ejecutivo, pero le salía el tiro por la culata, para sorpresa de la oposición.

Posteriormente Yolanda Díaz publicaba un vídeo en sus redes sociales, rectificando y excusándose por lo sucedido. Lo achacaba a un lapsus derivado del jaleo que había en la Cámara Alta.

¿Una traición del subconsciente?

La mesa de debate de Espejo Público ha analizado la curiosa polémica. El periodista Javier Caraballo atribuía las palabras de Díaz a una mala pasada de su propio subconsciente, haciendo alusión indirecta a los últimos escándalos que salpican al PSOE por una presunta financiación irregular.

Mencionaba otras equivocaciones pasadas de la vicepresidenta segunda y recordaba las que tuvieron en su día políticos como Mariano Rajoy, Alberto Núñez Feijóo o Pedro Sánchez. Con ellas aprovechaba para apuntar que las confusiones de Yolanda Díaz "van todas en el mismo sentido": "Dijo en junio: 'nos daban por muertos y ahora estamos mucho peor' (…) Parecen desvelar... es como una traición del subconsciente".

Espejo Público

