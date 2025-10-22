A partir de las 17:00
Esta tarde en Y ahora Sonsoles, desvelamos los secretos ocultos en las memorias de Isabel Preysler
Salen a la venta las memorias de Isabel Preysler, donde la socialité repasa sus tres matrimonios y su noviazgo con Mario Vargas Llosa, entre otros. Hoy, analizamos su autobiografía junto a Fernando Sacristán, el fotógrafo que desveló la relación que había entre Miguel Boyer y Preysler.
Isabel Preysler publica este 22 de octubre su autobiografía bajo el titulo Mi verdadera historia. En ella, la socialité echa la vista atrás a una vida llena de polémicas, amoríos e incógnitas que hoy, por fin, se resuelven.
Para analizar sus memorias, recibimos en plató a Fernando Sacristán, el fotógrafo que captó una imagen histórica de Preysler: la que desvelaba que existía una relación entre Miguel Boyer y ella.
Hoy, conocemos cómo se hizo la foto más buscada y desvelamos las anécdotas más jugosas de las memorias de Isabel Preysler. ¡No te lo pierdas a partir de las 17:00 en Antena 3!
