Esta tarde en Y ahora Sonsoles, desvelamos los secretos ocultos en las memorias de Isabel Preysler

Salen a la venta las memorias de Isabel Preysler, donde la socialité repasa sus tres matrimonios y su noviazgo con Mario Vargas Llosa, entre otros. Hoy, analizamos su autobiografía junto a Fernando Sacristán, el fotógrafo que desveló la relación que había entre Miguel Boyer y Preysler.

Isabel Preysler publica este 22 de octubre su autobiografía bajo el titulo Mi verdadera historia. En ella, la socialité echa la vista atrás a una vida llena de polémicas, amoríos e incógnitas que hoy, por fin, se resuelven.

Para analizar sus memorias, recibimos en plató a Fernando Sacristán, el fotógrafo que captó una imagen histórica de Preysler: la que desvelaba que existía una relación entre Miguel Boyer y ella.

Hoy, conocemos cómo se hizo la foto más buscada y desvelamos las anécdotas más jugosas de las memorias de Isabel Preysler. ¡No te lo pierdas a partir de las 17:00 en Antena 3!

Guerra abierta entre la familia de Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler por sus cartas íntimas: "Me parece que hace siglos desde la última vez que te tuve desnuda"

Isabel Preysler se abre como nunca en su nuevo libro 'Mi verdadera historia'. Un repaso a los amores de su vida y su última historia con Mario Vargas Llosa. La 'socialité' incluye cartas de amor que le envió el premio Nobel.

