Esta tarde en Y ahora Sonsoles, desvelamos los secretos ocultos en las memorias de Isabel Preysler

Isabel Preysler publica este 22 de octubre su autobiografía bajo el titulo Mi verdadera historia. En ella, la socialité echa la vista atrás a una vida llena de polémicas, amoríos e incógnitas que hoy, por fin, se resuelven.

Para analizar sus memorias, recibimos en plató a Fernando Sacristán, el fotógrafo que captó una imagen histórica de Preysler: la que desvelaba que existía una relación entre Miguel Boyer y ella.

Hoy, conocemos cómo se hizo la foto más buscada y desvelamos las anécdotas más jugosas de las memorias de Isabel Preysler. ¡No te lo pierdas a partir de las 17:00 en Antena 3!