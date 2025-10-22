“¿Qué es Ferit para ti?”: Kaya se enfrenta a Suna y descubre la verdad que temía

Kaya, que ya no se cree las mentiras de Suna, ha ido directo al grano. Le ha echado en cara que estuviera en el hospital, recordándole que odia a Pelin y que su presencia allí no tenía sentido. Suna ha intentado justificarse, diciendo que solo estaba allí para consolar a Ferit.

Pero Kaya ya no se conforma con excusas y le ha preguntado: “Pero, Ferit, ¿qué es exactamente para ti, Suna?”. Ella, incapaz de responder, de justificar una obsesión que ya es evidente para su marido, ha reaccionado de la única forma que le quedaba: dándole un bofetón.

Suna se ha marchado de la habitación, dejando a Kaya solo, humillado y con sus peores sospechas confirmadas. ¿Ha llegado el momento de poner fin a su matrimonio?