Fabiolo conoce todos los secretos de La Ruta. Vol. 2: Ibiza junto a los actores: "Han trabajado muy bien la selección musical"

Nuestro colaborador se cuela en la presentación de la segunda temporada de La Ruta. Allí, ha hablado con el reparto de la serie, que nos ha adelantado todo lo que podremos ver el próximo 26 de octubre en atresplayer.

Fabiolo en la presentación de La Ruta

La Ruta llega a atresplayer con su segunda temporada el próximo 26 de octubre. De las desenfrenadas noches valencianas de los 80, nos trasladamos a Ibiza en un tiempo en el que la isla está a punto de convertirse en el epicentro del ocio en España.

Nuestro colaborador Fabiolo, que tampoco se pierde una fiesta, no ha querido perderse la presentación de La Ruta. Vol. 2: Ibiza y nos ha llevado consigo a conocer a los actores. Allí, ha podido disfrutar de un elenco de alto nivel capitaneado por Àlex Monner, Irene Escolar, Carla Díaz o Marina Salas.

Entre los invitados a la fiesta, Fabiolo también ha podido charlar con Samantha Hudson, que se ha mostrado emocionada ante el estreno. "La vamos a disfrutar, han trabajado muy bien la selección musical", nos ha contado.

Tras ser reconocida en los Premios Ondas 2023 como la Mejor Serie de Drama, La Ruta vuelve con más fuerza que nunca. ¡Dale al play para ver todo lo que nos contaron los actores de la ficción!

Narcolanchas al servicio de la inmigración ilegal 'premium': "Llegan día tras día cargadas de inmigrantes a las playas"

Una para todos. Amparo cuida de sus tres hijos y su marido, todos en silla de ruedas

Albert Rivera: "El Gobierno ha puesto una bomba de relojería sobre los autónomos"

El mejor amigo del español atrapado en Vietnam con pancreatitis aguda: "Se está infectando con bacterias del país para las que no tiene inmunidad"

Patricia Hernández explica los obstáculos de constructores y promotores para construir nueva vivienda: "Se tardan 20 años en poder urbanizar"

Constructora y promotora inmobiliaria con 20 años de experiencia a sus espaldas, Patricia Hernández Cobo expone los obstáculos que encuentra a la hora de construir viviendas.

Albert Rivera, sobre los jóvenes: "Es un drama que trabajando y currándoselo cobren menos que lo que es una pensión media"

Albert Rivera responde a la pregunta de un becario de 'Espejo Público' sobre las oportunidades de la juventud española. "Necesitáis tener voz propia", le aconseja.

El regalo de Roberto Leal a Manu y a Rosa: así suena la canción que ha compuesto sobre su duelo en Pasapalabra

Un homenaje a la jota: el folclore se reivindica esta noche en Juego de pelotas

Javier Caraballo, sobre el lapsus de "Gobierno de corrupción para rato" de Yolanda Díaz: "Es como una traición del subconsciente"

