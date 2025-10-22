Fabiolo conoce todos los secretos de La Ruta. Vol. 2: Ibiza junto a los actores: "Han trabajado muy bien la selección musical"

La Ruta llega a atresplayer con su segunda temporada el próximo 26 de octubre. De las desenfrenadas noches valencianas de los 80, nos trasladamos a Ibiza en un tiempo en el que la isla está a punto de convertirse en el epicentro del ocio en España.

Nuestro colaborador Fabiolo, que tampoco se pierde una fiesta, no ha querido perderse la presentación de La Ruta. Vol. 2: Ibiza y nos ha llevado consigo a conocer a los actores. Allí, ha podido disfrutar de un elenco de alto nivel capitaneado por Àlex Monner, Irene Escolar, Carla Díaz o Marina Salas.

Entre los invitados a la fiesta, Fabiolo también ha podido charlar con Samantha Hudson, que se ha mostrado emocionada ante el estreno. "La vamos a disfrutar, han trabajado muy bien la selección musical", nos ha contado.

Tras ser reconocida en los Premios Ondas 2023 como la Mejor Serie de Drama, La Ruta vuelve con más fuerza que nunca. ¡Dale al play para ver todo lo que nos contaron los actores de la ficción!