Diego López Garrido, sobre Leire Díez: "Todo son elucubraciones"

Diego López Garrido es una figura destacada en el Partido Socialista Obrero Español. Durante 15 años, en dos periodos diferentes, fue diputado por ese mismo partido. Dejó de serlo definitivamente en 2016. Ante la investigación judicial abierta contra Leire Díez por sus gestiones como supuesta "fontanera" del PSOE buscando informaciones que pudieran perjudicar a la UCO de la Guardia Civil y a la Fiscalía Anticorrupción, López Garrido responde de una forma sorprendente. “Yo es que en el tema de Leire, la famosa fontanera, me pierdo", ha señalado en Espejo Público. Evitaba así las pregunta de Susanna Griso sobre la posible desidia de la fiscalía, y del propio partido, en investigar este asunto.

Leire Díez está siendo investigada en un juzgado de Madrid por posibles delitos de cohecho y tráfico de influencias. También lo están el empresario Javier Pérez-Dolset y el periodista Pere Rusiñol. Según la fiscalía, los tres "colaborarían en un plan delictivo unidos por la coincidencia y necesidad de denigrar" a la UCO, de la Guardia Civil, y a la Fiscalía Anticorrupción. La fiscalía señala que Leire Díez se presentaba a sí misma como "representante cualificada del PSOE al efecto de neutralizar determinados procedimientos judiciales mediante la descalificación de la UCO y de la Fiscalía". Es decir, traducido, que actuaría como posible "fontanera del PSOE" buscando trapos sucios con los que anular investigaciones judiciales que puedan perjudicar al partido.

"Lo clarificará la investigación judicial"

López Garrido, militante precisamente del PSOE, espera a ver los resultados de la investigación judicial antes de emitir una opinión. "Este es un asunto que sólo lo puede clarificar la investigación judicial, la Justicia tiene medios, con la policía judicial, para esclarecer todo este entramado; todo lo que se puede decir al respecto son puras elucubraciones”, señala el vicepresidente de la Fundación Alternativas.

El próximo 11 de noviembre, Leire Díez está citada para declarar como investigada en el Juzgado de Instrucción 9 de Madrid. Antes lo harán los dos fiscales a los que Leire Díez y los otros dos investigados supuestamente habrían ofrecido prebendas a cambio de información comprometedora para su jefe y para la Guardia Civil. Uno de ellos, Ignacio Stampa, grabó la reunión con la conocida como 'fontanera' del PSOE. "La cantidad de episodios pseudojudiciales con Leire diciendo unas cosas, los medios de comunicación haciéndose eco…" deja caer con desgana Diego López Garrido para evitar, de nuevo, pronunciarse sobre este asunto.

