Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Lo vemos

Pilar Vidal, sobre las románticas cartas de Vargas Llosa a Isabel Preysler: "Quiere demostrar que la suya fue una historia de amor"

Nuestra colaboradora es una de las periodistas que más conocen a Isabel Preysler. Por eso, comentamos con ella algunos de los asuntos más polémicos que la socialité ha cexpuesto en sus memorias.

Pilar Vidal

Publicidad

Isabel Preysler publica el 22 de octubre su autobiografía, titulada Mi verdadera historia. En sus páginas, la socialité repasa una vida marcada por el amor, las controversias y los misterios que, por primera vez, decide aclarar en primera persona.

Pilar Vidal, una de las personas que mejor la conoce, asegura que el libro es el relato más sincero de Isabel. En él, Preysler se sincera, entre otras cosas, sobre su relación con Mario Vargas Llosa y publica las cartas que durante ocho años le mandó el escritor.

En los escritos, queda demostrado que Vargas Llosa estuvo enamorado de ella hasta el final, pese a que él llegó a negarlo. "La penúltima carta es siete meses antes de romper y él le dice que quiere pasar el resto de su vida con ella", advierte Pilar Vidal.

Nuestra colaboradora ha desvelado que las cartas de Vargas Llosa han sido seleccionadas cuidadosamente para acallar los rumores de que no había interés romántico entre ellos. "Quiere demostrar que la suya fue una historia de amo", señala.

En sus memorias, Preysler pone fin a los rumores sobre asuntos que durante años han acaparado titulares del corazón. ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado Pilar Vidal en el vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Denuncian que el párroco discrimina a su hija

Denuncian que el párroco discrimina a su hija por tener síndrome de Down: "Le han negado el derecho a ser madrina"

Hijo Mario Vargas Llosa

El hijo de Mario Vargas Llosa, cortante tras la publicación de las memorias de Isabel Preysler: ¿le negaron un último adiós?

Pilar Vidal

Pilar Vidal, sobre las románticas cartas de Vargas Llosa a Isabel Preysler: "Quiere demostrar que la suya fue una historia de amor"

Diego López Garrido
Caso Leire Díez

Diego López Garrido, sobre Leire Díez: "Todo son elucubraciones"

Isabel Rábago
Kiko Rivera

Isabel Rábago, sobre el silencio de Irene Rosales respecto a Kiko Rivera: "Se le puede complicar la vida si dice cosas que molesten a Kiko"

El negocio de los presos
El negocio dentro de la prisión

Presos denuncian un negocio ilegal dentro de la cárcel: "Miguel Carcaño tenía su propio economato en su habitación"

Hablamos en exclusiva con un preso de Herrera de la Mancha que nos explica cuánto cuesta acceder a productos que son ilegales entre rejas.

¡Por qué poquito! Carla se queda a las puertas de ganar 4.000 euros
MEJORES MOMENTOS | 22 DE OCTUBRE

¡Por qué poquito! Carla se queda a las puertas de ganar 4.000 euros

La concursante del atril rojo ha vivido una montaña rusa de emociones en su paso por el programa. Aunque ha llegado panel final, este le puso las cosas difíciles.

cebo

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, desvelamos los secretos ocultos en las memorias de Isabel Preysler

Tres tiradas sin resultado: ¡La ruleta de la suerte parece estar maldita!

Tres tiradas sin resultado: ¡La ruleta de la suerte parece estar maldita!

El nuevo libro de Isabel Preysler.

Guerra abierta entre la familia de Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler por sus cartas íntimas: "Me parece que hace siglos desde la última vez que te tuve desnuda"

Publicidad