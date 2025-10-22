Pilar Vidal, sobre las románticas cartas de Vargas Llosa a Isabel Preysler: "Quiere demostrar que la suya fue una historia de amor"

Isabel Preysler publica el 22 de octubre su autobiografía, titulada Mi verdadera historia. En sus páginas, la socialité repasa una vida marcada por el amor, las controversias y los misterios que, por primera vez, decide aclarar en primera persona.

Pilar Vidal, una de las personas que mejor la conoce, asegura que el libro es el relato más sincero de Isabel. En él, Preysler se sincera, entre otras cosas, sobre su relación con Mario Vargas Llosa y publica las cartas que durante ocho años le mandó el escritor.

En los escritos, queda demostrado que Vargas Llosa estuvo enamorado de ella hasta el final, pese a que él llegó a negarlo. "La penúltima carta es siete meses antes de romper y él le dice que quiere pasar el resto de su vida con ella", advierte Pilar Vidal.

Nuestra colaboradora ha desvelado que las cartas de Vargas Llosa han sido seleccionadas cuidadosamente para acallar los rumores de que no había interés romántico entre ellos. "Quiere demostrar que la suya fue una historia de amo", señala.

En sus memorias, Preysler pone fin a los rumores sobre asuntos que durante años han acaparado titulares del corazón. ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado Pilar Vidal en el vídeo de arriba!