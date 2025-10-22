Isabel Rábago, sobre el silencio de Irene Rosales respecto a Kiko Rivera: "Se le puede complicar la vida si dice cosas que molesten a Kiko"

En una entrevista exclusiva concedida a la revista 'Semana', Irene Rosales asegura que mantiene una buena relación con el padre de sus dos hijas. Precisamente esas negaciones de una ruptura tormentosa han despertado la sospecha de no ser ciertas.

Además, la nueva relación de Irene Rosale se ha conocido menos de un mes y medio después de hacerse pública su separación de Kiko Rivera. Esto ha desatado todo tipo de especulaciones y cuentas sobre el tiempo en que ella habría superado la ruptura con Guillermo, empresario de Sevilla.

"Ella se calla, no por elegancia, se calla porque se protege"

Mientras el periodista Juan Madueño atribuía el presunto silencio sobre los problemas que propiciaron la separación a la elegancia de Irene, la periodista y abogada Isabel Rábago hacía un análisis diferente. Para Isabel, los porqués de Irene son más que interesados: "Es la que más conoce a Kiko y sabe cuál puede ser la reacción".

El miedo sería la realidad de Irene Rosales a contar detalles de las causas que han terminado con su matrimonio con Kiko: "Ella se calla, no por elegancia, se calla porque se protege. Sabe que se le puede complicar la vida si no dice las cosas de tal forma que a Kiko no le molesten".

Por último la periodista hacía un vaticinio sobre el futuro de la relación cordial que conservarían ahora. No es bueno.

