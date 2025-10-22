Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Potente borrasca

César Gonzalo avisa que se acerca una ciclogénesis explosiva: fuertes vientos, lluvias y oleaje en el norte

La borrasca 'Benjamin' activa los avisos de AEMET por olas de hasta 5 metros de altura en las costas de Galicia junto con los de viento, que también se extienden a Castilla y León, La Rioja y Asturias. En el Mediterráneo predominará el sol con temperaturas veraniegas. En el resto las nubes serán las protagonistas, con lluvias en el noroeste.

César Gonzalo

La ciclogénesis explosiva 'Benjamín', protagonista de la previsión de César Gonzalo. | Antena 3 Noticias

César Gonzalo
Publicado:

Tenemos la primera borrasca de gran impacto de la temporada, de nombre Benjamín, está creciendo muy rápido al norte de la península. Tanto que la podemos calificar como ciclogénesis explosiva.

Ciclogénesis explosiva.

Nombre que precisamente se traduce en un ciclón: borrasca; que se intensifica muy rápido: es decir que sufre una génesis explosiva. No va a adentrarse en nuestro país, se moverá al norte rumbo al Reino Unido y Francia, y desde allí será capaz de dejar un auténtico temporal atlántico.

Temporal Atlántico

Será durante la tarde este miércoles cuando comiencen a sentirse sus efectos con oleaje intenso que hoy se centrará en Galicia, donde ya se activa el aviso de nivel naranja por olas que podrán superar los 5 metros de altura. También el viento será muy fuerte con rachas que oscilarán entre los 70 y los 90 km/h con aviso de nivel amarillo en la comunidad gallega, Castilla y León, La Rioja y Asturias. Avisos que durante el día mañana se extenderán a más zonas abarcando el nordeste del país, norte de Madrid, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Baleares. Como suele pasar en estos episodios será muy rápido y a lo largo de la tarde del jueves los avisos se irán desactivando.

Lluvias en el norte

'Benjamín' también trae lluvias en este miércoles. Hoy podrán ser fuertes en Galicia y a última hora del día en el oeste de Asturias. Más débiles se irán extendiendo a Castilla y León, por la noche podrán llegar a Cantabria, el País Vasco y al norte de la Comunidad de Madrid. En el Mediterráneo se mantendrá el ambiente veraniego del día de ayer en el sureste con temperaturas que seguirán superando los 30ºC en Alicante y la Región de Murcia; En el resto del país van a predominar los cielos nubosos, podrán dejar algún chubasco puntual en el norte de Cáceres, montes de Toledo, Sierra Morena y zonas montañosas del este de Andalucía. En Canarias en el norte de las Islas se mantendrán los cielos nubosos.

Más novedades

El jueves las temperaturas se desplomarán en la mitad norte, con lluvias que irán remitiendo durante la mañana en la mitad norte. Los cielos nubosos se mantendrán en el extremo norte y en zonas de montaña, debido a los fuertes vientos del noreste. El viernes será un día de transición, sin fuerte viento, pero de nuevo con cielos nubosos en el centro que podrían dejar algunas lloviznas, que de cara al fin de semana podrían ser abundantes en el interior de la península.

