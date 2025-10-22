Carla pierde toda su ilusión al comprar una letra incorrecta en La ruleta de la suerte

Carla, la concursante del atril rojo, ha pasado mucho miedo en su tirada. Cuando ya parecía que todo iba bien, la joven ha cometido un error que ha condicionado por completo su jugada.

El fallo se trata de una vocal que no estaba en el panel y Carla ha perdido la oportunidad de resolver y el gran premio que tenía acumulado. Ni más ni menos que 900 euros y un premio.

¡Qué tristeza! ¡Revive este momentazo y descubre como se ha resuelto este panel en el vídeo de arriba!