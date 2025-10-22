Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

MEJORES MOMENTOS | 22 DE OCTUBRE

Carla pierde toda su ilusión al comprar una letra incorrecta en La ruleta de la suerte

La concursante del atril rojo ha cometido un error que le ha hecho perder una gran recompensa.

Carla pierde toda su ilusión al comprar una letra incorrecta en La ruleta de la suerte

Publicidad

Arancha Mela
Publicado:

Carla, la concursante del atril rojo, ha pasado mucho miedo en su tirada. Cuando ya parecía que todo iba bien, la joven ha cometido un error que ha condicionado por completo su jugada.

El fallo se trata de una vocal que no estaba en el panel y Carla ha perdido la oportunidad de resolver y el gran premio que tenía acumulado. Ni más ni menos que 900 euros y un premio.

¡Qué tristeza! ¡Revive este momentazo y descubre como se ha resuelto este panel en el vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» La ruleta de la suerte» Mejores momentos

Publicidad

Programas

Diego López Garrido

Diego López Garrido, sobre Leire Díez: "Todo son elucubraciones"

Isabel Rábago

Isabel Rábago, sobre el silencio de Irene Rosales respecto a Kiko Rivera: "Se le puede complicar la vida si dice cosas que molesten a Kiko"

El negocio de los presos

Presos denuncian un negocio ilegal dentro de la cárcel: "Miguel Carcaño tenía su propio economato en su habitación"

¡Por qué poquito! Carla se queda a las puertas de ganar 4.000 euros
MEJORES MOMENTOS | 22 DE OCTUBRE

¡Por qué poquito! Carla se queda a las puertas de ganar 4.000 euros

cebo
A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, desvelamos los secretos ocultos en las memorias de Isabel Preysler

Tres tiradas sin resultado: ¡La ruleta de la suerte parece estar maldita!
MEJORES MOMENTOS | 22 DE OCTUBRE

Tres tiradas sin resultado: ¡La ruleta de la suerte parece estar maldita!

Los tres concursantes han perdido el turno de forma consecutiva, generando mucha tensión en el programa.

El nuevo libro de Isabel Preysler.
Nueva publicación

Guerra abierta entre la familia de Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler por sus cartas íntimas: "Me parece que hace siglos desde la última vez que te tuve desnuda"

Isabel Preysler se abre como nunca en su nuevo libro 'Mi verdadera historia'. Un repaso a los amores de su vida y su última historia con Mario Vargas Llosa. La 'socialité' incluye cartas de amor que le envió el premio Nobel.

Carla pierde toda su ilusión al comprar una letra incorrecta en La ruleta de la suerte

Carla pierde toda su ilusión al comprar una letra incorrecta en La ruleta de la suerte

Arguiñano, sobre la receta casera de pan bisáltico: "Es un pan muy gracioso"

Arguiñano, sobre la receta casera de pan bisáltico: "Es un pan muy gracioso"

Karlos Arguiñano: receta fácil de canelones de pollo, panceta y calabacín

Karlos Arguiñano: receta fácil de canelones de pollo, panceta y calabacín

Publicidad