La fábrica al borde del colapso: la junta busca un nuevo socio capitalista para evitar el cierre

La directiva afronta horas decisivas. Marta y Tasio, junto a los hermanos Merino y Cristina, analizan la viabilidad de la fábrica después de la explosión en Sueños de libertad. Las pérdidas son enormes y el stock está a punto de agotarse. La producción, paralizada, amenaza con hundir la empresa.

El único camino posible pasa por incorporar un nuevo socio capitalista que aporte liquidez y reactive el negocio. Sin esa inyección de capital, la supervivencia de la fábrica y los empleos penden de un hilo.