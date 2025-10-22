Antena 3 LogoAntena3
¡La junta directiva, desesperada por salvar la fábrica!: “Hay que buscar a un nuevo socio capitalista”

SUEÑOS DE LIBERTAD

La fábrica al borde del colapso: la junta busca un nuevo socio capitalista para evitar el cierre

Marta y Tasio exponen ante la junta la crítica situación financiera de la empresa y urgen encontrar un inversor que salve la producción tras la devastadora explosión.

La directiva afronta horas decisivas. Marta y Tasio, junto a los hermanos Merino y Cristina, analizan la viabilidad de la fábrica después de la explosión en Sueños de libertad. Las pérdidas son enormes y el stock está a punto de agotarse. La producción, paralizada, amenaza con hundir la empresa.

El único camino posible pasa por incorporar un nuevo socio capitalista que aporte liquidez y reactive el negocio. Sin esa inyección de capital, la supervivencia de la fábrica y los empleos penden de un hilo.

