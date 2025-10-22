Tres tiradas sin resultado: ¡La ruleta de la suerte parece estar maldita!

El panel con la pista “No hace mucho tiempo…” ha traído más mala suerte que otra cosa. Los concursantes de La ruleta de la suerte no eran capaces de realizar una tirada válida.

El ‘pierde turno’ ha condicionado la jugada de los tres concursantes de forma consecutiva y por un momento, la ruleta parecía estar maldita.

La situación ha generado una mezcla de nervios entre los concursantes y el público, que no daban crédito a la mala racha que se estaba viviendo en el plató.