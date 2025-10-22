Irene Rosales se sincera sobre su separación y asegura que no ha sido infiel a Kiko Rivera

Justo una semana después de haberse convertido en la protagonista de las portadas del pasado miércoles tras ser fotografiada con su nuevo novio en unas imágenes exclusivas que publicaba la revista Lecturas, Irene Rosales se convierte de nuevo en la protagonista, pero en esta ocasión, de la revista Semana. La exmujer de Kiko Rivera ha concedido una amplia entrevista donde habla, por primera vez, abiertamente de su separación del Dj.

Irene Rosales se ha sincerado y ha despejado alguna de las dudas que había: asegura que no ha sido infiel a Kiko Rivera, aunque se especule con las fechas de cuándo habría comenzado a salir con Guillermo, que la decisión de la separación llegó después de estas vacaciones de verano y que fue de mutuo acuerdo.

Irene Rosales y Kiko Rivera | Europa Press

Además, Irene reflexiona y reconoce abiertamente que llegó un momento "en el que me di cuenta que solo vivía para los demás". Y que por primera vez ha decidido priorizarse: "Soy joven, solo tengo 34 años y me merezco vivir y disfrutar de la vida".

Una amplia entrevista donde la influencer reconoce que, aunque ha sido una decisión difícil, está feliz: "Estoy muy bien y no voy a negar a admitirlo".

Irene Rosales, tras su separación de Kiko Rivera | Gtres

Además, esta semana, Irene Rosales también dejaba claro ante las cámaras que estaba tranquila y que no le afecta todo lo que se estaba rumoreando sobre la polémica vida amorosa de Guillermo.