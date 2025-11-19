Date un gusto saludable con la receta casera de pan de avellana, miel y pasas de Joseba Arguiñano

Este pan es ideal para darte un gusto saludable, con ingredientes que nutren, energizan y apoyan tu bienestar diario.

Recuerda que para que el pan quede jugoso es importante hidratar las pasas antes de añadirlas a la masa.

Ingredientes, para 2 bollos

Para el prefermento:

400 ml agua tibia (38°C)

15 g de levadura fresca de panadero (o 5g de levadura seca)

1 cucharadita de azúcar

235 g de harina floja

25 g de harina integral

Para la masa:

El prefermento anterior

350 g de harina floja + 15 g para estirar

30 ml de aceite de oliva

2 cucharaditas de sal

15 g de levadura fresca de panadero

30 g de miel

200 g de pasas hidratadas

125 g de avellanas tostadas

Ingredientes Pan de avellanas, miel y pasas | antena3.com

Elaboración

Para el prefermento, pon el agua en un bol, agrega la levadura desmenuzada, el azúcar, la harina integral y la harina. Mezcla bien y deja que repose a temperatura ambiente durante 1 hora.

Mezcla bien y deja que repose a temperatura ambiente | antena3.com

Para hacer la masa, pon la harina en un bol. Agrega el prefermento, el aceite, la sal, la levadura desmenuzada y la miel. Mezcla los ingredientes hasta que desaparezca la harina. Tapa el bol con film de cocina y deja que repose durante 30 minutos (autolisis). Retira el film del bol y pasa la masa a la encimera.

Aplasta las avellanas. Escurre las pasas y sécalas con un trozo de papel absorbente. Incorpora las pasas y las avellanas a la masa y amasa todo bien (4-5 minutos) hasta que queden integradas con la masa.

Incorpora las pasas y las avellanas a la masa | antena3.com

Redondea la masa, ponla de nuevo en el bol, tápala con film de cocina y deja que repose a temperatura ambiente hasta que doble su volumen (2 horas aproximadamente).

Retira la masa del bol, pásala e la encimera, espolvoréala con un poco de harina y divídela en 2 trozos. Forma 2 bollos y colócalos sobre una bandeja de horno cubierta con papel de horno. Tapa los bollos con un paño limpio, deja que reposen durante 60-90 minutos y gréñalos (hazles 3 cortes por la parte superior).

Pulverízalos con agua e introdúcelos en el horno precalentado | antena3.com

Pulverízalos con agua e introdúcelos en el horno precalentado (calor arriba y abajo, sin aire). Hornéalos a 200º durante 10 minutos. Baja la temperatura a 180º y hornéalos durante 30 minutos más. Retíralos del horno, pásalos a una rejilla, deja que se enfríen y sirve.