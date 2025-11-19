Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Para 2 bollos

Date un gusto saludable con la receta casera de pan de avellana, miel y pasas de Joseba Arguiñano

El pan de avellana, miel y pasas no solo es una delicia para el paladar, también está cargado de ingredientes que miman tu cuerpo de manera natural.

Pan de avellana, miel y pasas

Publicidad

Este pan es ideal para darte un gusto saludable, con ingredientes que nutren, energizan y apoyan tu bienestar diario.

Recuerda que para que el pan quede jugoso es importante hidratar las pasas antes de añadirlas a la masa.

Ingredientes, para 2 bollos

Para el prefermento:

  • 400 ml agua tibia (38°C)
  • 15 g de levadura fresca de panadero (o 5g de levadura seca)
  • 1 cucharadita de azúcar
  • 235 g de harina floja
  • 25 g de harina integral

Para la masa:

  • El prefermento anterior
  • 350 g de harina floja + 15 g para estirar
  • 30 ml de aceite de oliva
  • 2 cucharaditas de sal
  • 15 g de levadura fresca de panadero
  • 30 g de miel
  • 200 g de pasas hidratadas
  • 125 g de avellanas tostadas
Ingredientes Pan de avellanas, miel y pasas
Ingredientes Pan de avellanas, miel y pasas | antena3.com

Elaboración

Para el prefermento, pon el agua en un bol, agrega la levadura desmenuzada, el azúcar, la harina integral y la harina. Mezcla bien y deja que repose a temperatura ambiente durante 1 hora.

Mezcla bien y deja que repose a temperatura ambiente
Mezcla bien y deja que repose a temperatura ambiente | antena3.com

Para hacer la masa, pon la harina en un bol. Agrega el prefermento, el aceite, la sal, la levadura desmenuzada y la miel. Mezcla los ingredientes hasta que desaparezca la harina. Tapa el bol con film de cocina y deja que repose durante 30 minutos (autolisis). Retira el film del bol y pasa la masa a la encimera.

Aplasta las avellanas. Escurre las pasas y sécalas con un trozo de papel absorbente. Incorpora las pasas y las avellanas a la masa y amasa todo bien (4-5 minutos) hasta que queden integradas con la masa.

Incorpora las pasas y las avellanas a la masa
Incorpora las pasas y las avellanas a la masa | antena3.com

Redondea la masa, ponla de nuevo en el bol, tápala con film de cocina y deja que repose a temperatura ambiente hasta que doble su volumen (2 horas aproximadamente).

Retira la masa del bol, pásala e la encimera, espolvoréala con un poco de harina y divídela en 2 trozos. Forma 2 bollos y colócalos sobre una bandeja de horno cubierta con papel de horno. Tapa los bollos con un paño limpio, deja que reposen durante 60-90 minutos y gréñalos (hazles 3 cortes por la parte superior).

Pulverízalos con agua e introdúcelos en el horno precalentado
Pulverízalos con agua e introdúcelos en el horno precalentado | antena3.com

Pulverízalos con agua e introdúcelos en el horno precalentado (calor arriba y abajo, sin aire). Hornéalos a 200º durante 10 minutos. Baja la temperatura a 180º y hornéalos durante 30 minutos más. Retíralos del horno, pásalos a una rejilla, deja que se enfríen y sirve.

Antena 3» Programas» Cocina abierta de Karlos Arguiñano» Recetas hoy de Arguiñano» Panes

Publicidad

Programas

Pan de avellana, miel y pasas

Date un gusto saludable con la receta casera de pan de avellana, miel y pasas de Joseba Arguiñano

Bacalao gratinado con mahonesa de ajo y pimentón, de Arguiñano: "Una receta llamativa, rica y fácil"

Bacalao gratinado con mahonesa de ajo y pimentón, de Arguiñano: "Una receta llamativa, rica y fácil"

Diego López Garrido

Diego López Garrido denuncia trato de favor del ministerio de Transportes tras leer el informe de la UCO: "El pivote fundamental es Santos Cerdán"

Crimen en Alpedrete
VIOLENCIA MACHISTA

El nuevo giro en el crimen de Alpedrete: los vecinos se muestran divididos y dan más detalles del presunto homicidio

Rubén Amón, sobre la libertad de Santos Cerdán
Santos Cerdán

Rubén Amón, sobre la libertad de Santos Cerdán: "¿Cómo es posible? Sale el informe que más le incrimina y le sueltan"

Sergio Dalma
Entrevista

La bonita relación de Sergio Dalma con la familia Flores: "Con Lolita siempre ha habido un cariño muy especial"

Sergio Dalma conoció a la familia Flores cuando se mudó a Madrid y le acogieron con mucho cariño. Hoy, nos cuenta cómo comenzó el vínculo entre ellos.

Zaida Cantero en Espejo Público
TRAMA KOLDO

El aviso que recibió Zaida Cantera tras denunciar a Santos Cerdán: "Cuidado, que trinca"

La exdiputada del PSOE, Zaida Cantera, ha detallado en Espejo Público que dejó su partido por enfrentarse a Santos Cerdán. Además, la madrileña ha compartido una conversación reveladora que tuvo con Ábalos, con quien trabajó en el partido.

Toni Bolaño

Toni Bolaño, sobre las palabras de Alberto Núñez Feijóo en el Congreso: "Ya da por perdidas las próximas elecciones"

"No me jodas...": Álvaro Morte pone a prueba su memoria con Trancas y Barrancas

"No me jodas...": Álvaro Morte pone a prueba su memoria con Trancas y Barrancas

Javier Caraballo en Espejo Público

La reflexión de Javier Caraballo sobre el informe de la UCO que señala a Santos Cerdán: "En vez de gastar en cemento, gastan en mordidas"

Publicidad