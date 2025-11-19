Para 2 bollos
Date un gusto saludable con la receta casera de pan de avellana, miel y pasas de Joseba Arguiñano
El pan de avellana, miel y pasas no solo es una delicia para el paladar, también está cargado de ingredientes que miman tu cuerpo de manera natural.
Este pan es ideal para darte un gusto saludable, con ingredientes que nutren, energizan y apoyan tu bienestar diario.
Recuerda que para que el pan quede jugoso es importante hidratar las pasas antes de añadirlas a la masa.
Ingredientes, para 2 bollos
Para el prefermento:
- 400 ml agua tibia (38°C)
- 15 g de levadura fresca de panadero (o 5g de levadura seca)
- 1 cucharadita de azúcar
- 235 g de harina floja
- 25 g de harina integral
Para la masa:
- El prefermento anterior
- 350 g de harina floja + 15 g para estirar
- 30 ml de aceite de oliva
- 2 cucharaditas de sal
- 15 g de levadura fresca de panadero
- 30 g de miel
- 200 g de pasas hidratadas
- 125 g de avellanas tostadas
Elaboración
Para el prefermento, pon el agua en un bol, agrega la levadura desmenuzada, el azúcar, la harina integral y la harina. Mezcla bien y deja que repose a temperatura ambiente durante 1 hora.
Para hacer la masa, pon la harina en un bol. Agrega el prefermento, el aceite, la sal, la levadura desmenuzada y la miel. Mezcla los ingredientes hasta que desaparezca la harina. Tapa el bol con film de cocina y deja que repose durante 30 minutos (autolisis). Retira el film del bol y pasa la masa a la encimera.
Aplasta las avellanas. Escurre las pasas y sécalas con un trozo de papel absorbente. Incorpora las pasas y las avellanas a la masa y amasa todo bien (4-5 minutos) hasta que queden integradas con la masa.
Redondea la masa, ponla de nuevo en el bol, tápala con film de cocina y deja que repose a temperatura ambiente hasta que doble su volumen (2 horas aproximadamente).
Retira la masa del bol, pásala e la encimera, espolvoréala con un poco de harina y divídela en 2 trozos. Forma 2 bollos y colócalos sobre una bandeja de horno cubierta con papel de horno. Tapa los bollos con un paño limpio, deja que reposen durante 60-90 minutos y gréñalos (hazles 3 cortes por la parte superior).
Pulverízalos con agua e introdúcelos en el horno precalentado (calor arriba y abajo, sin aire). Hornéalos a 200º durante 10 minutos. Baja la temperatura a 180º y hornéalos durante 30 minutos más. Retíralos del horno, pásalos a una rejilla, deja que se enfríen y sirve.
