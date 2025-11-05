Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Para 4 personas

Borona: receta de pan casero excesivamente fácil de elaborar, de Joseba Arguiñano

Un plato tradicional del norte de España, especialmente de Asturias y Cantabria. Es una especie de pan o torta hecha con harina de maíz, a menudo rellena con embutidos como chorizo, morcilla o panceta. Aunque es una receta bastante contundente, también tiene ingredientes con mucho valor nutritivo.

Borona, receta de pan casero fácil de elaborar de Joseba Arguiñano

Publicidad

Este pan no contiene gluten por lo que es apropiado para que lo consuman las personas celiacas.

Ingredientes, para 4 personas

  • 600 g harina de maíz molida a la piedra +15 g para estirar
  • 500–530 ml de agua templada
  • 10 g sal
  • 2 hojas grandes de berza
Ingredientes Borona
Ingredientes Borona | antena3.com

Elaboración

Pon la harina de maíz y la sal en un bol. Vierte el agua y mezcla poco a poco hasta que la harina absorba toda el agua. Pasa la mezcla a la encimera y amásala a mano durante 2-3 minutos. Forma una bola, cúbrela con un paño limpio y deja que repose durante 1 hora y media.

Vierte el agua y mezcla poco a poco hasta que la harina absorba toda el agua
Vierte el agua y mezcla poco a poco hasta que la harina absorba toda el agua | antena3.com

Retira el paño, espolvoréala con un poco de harina de maíz y amásala de nuevo durante 2-3 minutos.

Forma una circunferencia de unos 4-5 cm de grosor y ponla en una bandeja de horno cubierta con papel de horno.

Cúbrela con las hojas de berza y hornéala
Cúbrela con las hojas de berza y hornéala | antena3.com

Cúbrela con las hojas de berza y hornéala a 180-190º durante 75 minutos.

Saca la borona del horno y deja que se enfríe, Retírale las hojas de berza, córtalo y sirve.

Antena 3» Programas» Cocina abierta de Karlos Arguiñano» Recetas hoy de Arguiñano» Panes

Publicidad

Programas

Jesús Álvarez

Esta tarde en Y ahora Sonsoles recibimos a Jesús Álvarez, la voz el deporte en nuestro país

Fiscal Viada.

El fiscal Viada, sobre las declaración de Lobato: "Todo el mundo sabe que un comunicado con datos prohibidos necesita previamente que corra en los medios"

Ricardo a punto de tenerlo todo… pero la mala suerte le maldice

Ricardo a punto de tenerlo todo… pero la mala suerte le maldice

Amparo Larrañaga y Luis Merlo
Entrevista

Amparo Larrañaga y Luis Merlo, la auto- entrevista de dos hermanos que compiten: "Ha pasado lo imposible, te he dejado de querer"

Jorge Fernández exclama a Cris: “¡Te habías puesto en modo cruzado!”
MEJORES MOMENTOS | 5 DE NOVIEMBRE

Jorge Fernández exclama a Cris: “¡Te habías puesto en modo cruzado!”

Alcaldesa de Pamplona
La nueva 'Kale Borroka'

La vuelta de la Kale Borroka: "En Navarra hemos visto imágenes que teníamos olvidadas"

Espejo Público habla con Cristina Ibarrola, exalcaldesa y Presidenta de UPN, Cristina Ibarrola. "Pamplona y Navarra no representan estos actos violentos", señala.

¿Reloj para mirar la hora o para posturear? Jorge Fernández desata el debate
MEJORES MOMENTOS | 5 DE NOVIEMBRE

¿Reloj para mirar la hora o para posturear? Jorge Fernández desata el debate

Los concursantes han compartido sus opiniones: algunos defienden el uso tradicional del reloj y otros lo ven como un accesorio de moda.

Niño apuñalado en un colegio.

Así fue el apuñalamiento del menor de Granada por otro niño: "Le dijo la niña que le gustaba y el otro se lo contó a todo el mundo"

Borona, receta de pan casero fácil de elaborar de Joseba Arguiñano

Borona: receta de pan casero excesivamente fácil de elaborar, de Joseba Arguiñano

Carrilleras de cerdo asadas con puré de patatas, de Karlos Arguiñano

Carrilleras de cerdo asadas con puré de patatas, de Karlos Arguiñano: "Ya verás qué cazuela tan rica"

Publicidad