Para 4 personas
Borona: receta de pan casero excesivamente fácil de elaborar, de Joseba Arguiñano
Un plato tradicional del norte de España, especialmente de Asturias y Cantabria. Es una especie de pan o torta hecha con harina de maíz, a menudo rellena con embutidos como chorizo, morcilla o panceta. Aunque es una receta bastante contundente, también tiene ingredientes con mucho valor nutritivo.
Publicidad
Este pan no contiene gluten por lo que es apropiado para que lo consuman las personas celiacas.
Ingredientes, para 4 personas
- 600 g harina de maíz molida a la piedra +15 g para estirar
- 500–530 ml de agua templada
- 10 g sal
- 2 hojas grandes de berza
Elaboración
Pon la harina de maíz y la sal en un bol. Vierte el agua y mezcla poco a poco hasta que la harina absorba toda el agua. Pasa la mezcla a la encimera y amásala a mano durante 2-3 minutos. Forma una bola, cúbrela con un paño limpio y deja que repose durante 1 hora y media.
Retira el paño, espolvoréala con un poco de harina de maíz y amásala de nuevo durante 2-3 minutos.
Forma una circunferencia de unos 4-5 cm de grosor y ponla en una bandeja de horno cubierta con papel de horno.
Cúbrela con las hojas de berza y hornéala a 180-190º durante 75 minutos.
Saca la borona del horno y deja que se enfríe, Retírale las hojas de berza, córtalo y sirve.
Publicidad