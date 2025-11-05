Borona: receta de pan casero excesivamente fácil de elaborar, de Joseba Arguiñano

Este pan no contiene gluten por lo que es apropiado para que lo consuman las personas celiacas.

Ingredientes, para 4 personas

600 g harina de maíz molida a la piedra +15 g para estirar

500–530 ml de agua templada

10 g sal

2 hojas grandes de berza

Elaboración

Pon la harina de maíz y la sal en un bol. Vierte el agua y mezcla poco a poco hasta que la harina absorba toda el agua. Pasa la mezcla a la encimera y amásala a mano durante 2-3 minutos. Forma una bola, cúbrela con un paño limpio y deja que repose durante 1 hora y media.

Retira el paño, espolvoréala con un poco de harina de maíz y amásala de nuevo durante 2-3 minutos.

Forma una circunferencia de unos 4-5 cm de grosor y ponla en una bandeja de horno cubierta con papel de horno.

Cúbrela con las hojas de berza y hornéala a 180-190º durante 75 minutos.

Saca la borona del horno y deja que se enfríe, Retírale las hojas de berza, córtalo y sirve.