Para 4 personas
Arguiñano, sobre la receta casera de pan bisáltico: "Es un pan muy gracioso"
Joseba Arguiñano ha elaborado este pan casero y tupido, con mucha miga, pocos ingredientes y poco trabajo. Tiene un índice glucémico más bajo de lo habitual, lo que lo hace perfecto para aquellos que tienen diabetes.
El bajo índice glucémico de este pan bisáltico propicia que no provoque picos bruscos de glucosa, algo muy útil para personas con resistencia a la insulina, diabetes o simplemente para mantener una energía más estable a lo largo del día.
Ingredientes, para 4 personas
Para el pre fermento:
- 135 g de harina floja
- 65 ml de agua
- 0,2 g de levadura fresca de panadero
Para la masa final:
- Prefermento
- 400 g de harina floja+ 25 g para estirar
- 180-200 ml de agua
- 9 g de sal
- 1 g de levadura fresca de panadero
Elaboración
Para hacer el pre fermento mezcla en un bol grande la harina con el agua y la levadura .Tapa la mezcla con film de cocina y déjala a temperatura ambiente durante 12 horas o de un día a otro.
Pon en un bol la harina, el prefermento, el agua, la sal y la levadura de panadero. Mezcla bien hasta que se integre bien el prefermento y desaparezca la harina. Tapa con film de cocina y deja reposar a temperatura ambiente durante ½ hora.
Pasa la masa a la encimera y amásala hasta conseguir una masa lisa y homogénea. Introdúcela de nuevo en el bol, tápala con film de cocina y deja fermentar a temperatura ambiente durante 2 horas.
Pasa la masa a la encimera con un poco de harina, quita el aire aplastando con la mano o con rodillo, y haz un par de pliegues y forma una bola. Deja relajar la masa en un bol tapado con un paño durante una media hora.
Saca la masa quita el aire dando unos golpes fuertes y corta en cuatro pedazos. Haz 4 bolas y dales tensión.
Coge cada bola, estírala haciendo un churro y cuando reposen un poco coloca en una bandeja con papel de horno dándoles forma de herradura. Haz cuatro cortes por la parte exterior con una tijera en cada una. Deja fermentar durante 1 hora tapadas con un paño.
Caliente el horno a 240º, introduce la bandeja y hornea durante 10-12 minutos.
Retíralas y deja que se enfríen sobre una rejilla.
