Arguiñano, sobre la receta casera de pan bisáltico: "Es un pan muy gracioso"

El bajo índice glucémico de este pan bisáltico propicia que no provoque picos bruscos de glucosa, algo muy útil para personas con resistencia a la insulina, diabetes o simplemente para mantener una energía más estable a lo largo del día.

Ingredientes, para 4 personas

Para el pre fermento:

135 g de harina floja

65 ml de agua

0,2 g de levadura fresca de panadero

Para la masa final:

Prefermento

400 g de harina floja+ 25 g para estirar

180-200 ml de agua

9 g de sal

1 g de levadura fresca de panadero

Ingredientes Pan bisáltico | antena3.com

Elaboración

Para hacer el pre fermento mezcla en un bol grande la harina con el agua y la levadura .Tapa la mezcla con film de cocina y déjala a temperatura ambiente durante 12 horas o de un día a otro.

Pon en un bol la harina, el prefermento, el agua, la sal y la levadura de panadero. Mezcla bien hasta que se integre bien el prefermento y desaparezca la harina. Tapa con film de cocina y deja reposar a temperatura ambiente durante ½ hora.

Mezcla bien hasta que se integre bien el prefermento y desaparezca la harina. | antena3.com

Pasa la masa a la encimera y amásala hasta conseguir una masa lisa y homogénea. Introdúcela de nuevo en el bol, tápala con film de cocina y deja fermentar a temperatura ambiente durante 2 horas.

Pasa la masa a la encimera con un poco de harina, quita el aire aplastando con la mano o con rodillo, y haz un par de pliegues y forma una bola. Deja relajar la masa en un bol tapado con un paño durante una media hora.

Corta en cuatro pedazos | antena3.com

Saca la masa quita el aire dando unos golpes fuertes y corta en cuatro pedazos. Haz 4 bolas y dales tensión.

Coge cada bola, estírala haciendo un churro y cuando reposen un poco coloca en una bandeja con papel de horno dándoles forma de herradura. Haz cuatro cortes por la parte exterior con una tijera en cada una. Deja fermentar durante 1 hora tapadas con un paño.

Haz cuatro cortes por la parte exterior con una tijera en cada una | antena3.com

Caliente el horno a 240º, introduce la bandeja y hornea durante 10-12 minutos.

Retíralas y deja que se enfríen sobre una rejilla.